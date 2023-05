Cervejeiro andreense participa de reality show gastronômico

Coluna Social



21/05/2023 | 01:00



Inspirado desde a infância pela avó italiana, que preparava pratos e massas na cozinha, o especialista em cerveja Marcelo Bonato se conectou com os aromas e combinações que a gastronomia é capaz de proporcionar.

Representando a região, o andreense garantiu o segundo lugar no Jogo das Panelas, comandado pela apresentadora Ana Maria Braga. “Participar do reality foi a realização de um sonho. Sempre fui apaixonado pela arte de cozinhar e explorar novos sabores”, explica Bonato.

A presença foi marcada pelo jantar com a temática Templo de Luxor, dedicado à cultura do Egito. O anfitrião preparou bastão de gergelim crocante, caldo egípcio de tomate com grão de bico e frango desfiado para a entrada, além de cordeiro ao molho de hortelã, como prato principal. O cervejeiro, ainda, recepcionou os convidados com visual que remeteu aos deuses da mitologia e encerrou a noite com a apresentação da bailarina de dança do ventre Kaamilah Mourad.