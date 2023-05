Preta Gil surge provando perucas após falar que os cabelos estão caindo por tratamento

20/05/2023 | 12:10



Preta Gil descobriu um câncer no intestino no começo de 2023 após passar mal e dar entrada na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro.

Logo depois do ocorrido ainda não se tinha informações sobre o que estava causando o mal estar da cantora. Seis dias depois, no entanto, ela usou as redes sociais para informar que foi diagnosticada com a doença.

No dia 20 de maio de 2023, a cantora surgiu em suas redes sociais provando perucas e contou que o amigo Thiago Fortes arranjou uma solução para seus cabelos, que estão mais ralos por conta do tratamento:

Ele já está aqui me dando soluções para a minha falta de cabelo. Olha esse aplique. Me amei de franjinha.