Danilo Faro, irmão de Rodrigo Faro, sofre acidente de carro em São Paulo

20/05/2023 | 12:10



O carro de Danilo Faro, irmão de Rodrigo Faro, capotou na última quinta-feira, dia 18, na região de Higienópolis, em uma área nobre de São Paulo. Através das redes sociais, ele contou que não teve ferimentos e esclareceu o ocorrido.

Através dos Stories, ele escreveu:

Minha intenção não era tornar isso público, mas como vazou em alguns veículos da imprensa, eu resolvi esclarecer tudo por aqui. Estou bem, não aconteceu nada comigo e com nenhuma outra pessoa. Eu não havia bebido (quem me conhece sabe que eu não bebo nada) e também não dirigia de forma imprudente. Foi simplesmente uma fatalidade e todas as providências já estão sendo tomadas, inclusive com os terceiros envolvidos no incidente através da minha seguradora. Estou bem, na ativa, trabalhei normalmente o dia todo... vida que segue!

Que bom que foi só um susto, né?