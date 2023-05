Natália Deodato e Sandra Melquiades são as novas donas da mansão, confira o que rolou em A Grande Conquista

20/05/2023 | 11:11



Na noite da última sexta-feira, dia 19, rolou a primeira prova da Mansão de A Grande Conquista. O que garantiu Natália Deodato e Sandra Melquiades o título de as primeiras donas da casa.

Na competição, um pouco de habilidade e muita sorte era necessário. O jogo era o clássico pinball, as regras eram simples: quem somasse mais pontos era o campeão.

A cada rodada o pódio ia mudando, mas no final das contas Natália ficou em primeiro lugar e teve que escolher mais uma pessoa para ser sua dupla como a Dona da Mansão. Nessa hora, todos aplaudiram Sandra, que foi chamada e comemorou muito. Além de tudo, as duas levaram para casa dez mil reais.

Junto com o prêmio em dinheiro, elas também ganharam algumas regalias, como um quarto exclusivo. E o mais importante: o direito de escolher quem ficará com cada tarefa cotidiana. Elas escolheram Faby Monarca e Murilo Dias como responsáveis pela cozinha; Erick Ricarte e Bruno Tálamo ficaram com a área externa; e Gyselle Soares e Ricardo Villardo cuidam da área interna.

Sem brigas, todos os participantes que ficaram com tarefas se ofereceram para cuidar das coisas. Mas a vida não vai ser moleza para as Donas da Mansão, já que elas ainda podem ser votadas para a Zona de Risco. Eita!