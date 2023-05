Cauã Reymond completa 43 anos de idade e compartilha selfie em meio a natureza

20/05/2023 | 11:10



Hoje vai ter uma festa... Cauã Reymond completa 43 anos de idade neste sábado, dia 20, e o ator compartilhou alguns momentos de seu dia mais que especial, por meio das redes sociais.

Nos Stories, Cauã postou um pequeno vídeo mostrando que recebeu café da manhã na cama, com tudo que o aniversariante do dia tem direito. No áudio, é possível ouvir que estão cantando parabéns para ele. Ao final, o ator agradece:

- Ê olha o que eu ganhei, amém amém.

Antes disso, Reymond compartilhou algumas das muitas homenagens que recebeu. Ele ainda publicou uma foto de flores e agradeceu, escrevendo obrigado na imagem.

No feed, Cauã publicou uma selfie depois de ter curtido um tempo em meio a natureza. Na imagem, o galã ainda estava com os cabelos molhados. Enquanto que na legenda foi direto e só colocou os números da sua nova fase, 43, relembrando sua idade.

No comentários, o quarentão ganhou parabéns de seus fãs e seguidores. Além de alguns famosos, como o carismático Ary Fontoura.