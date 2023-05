Entrega histórica

Da Redação



20/05/2023 | 11:00



Uma intervenção para entrar para a história na infrarestrutura viária. Depois de muitos anos de reclamações constantes de motoristas que utilizavam o trecho da Avenida dos Estados em Santo André, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), em sua primeira visita ao Grande ABC desde que tomou posse, em janeiro, entregou ontem a revitalização completa das pistas. Foram investidos aproximadamente R$ 78 milhões, que contemplaram a implantação de cerca de 17 km de asfalto novo, em ambos os sentidos. Do total, R$ 43,3 milhões foram custeados pelo próprio município, governado por Paulo Serra (PSDB), e outros R$ 34,5 milhões são oriundos de convênios com o governo estadual.

Não são exageradas as considerações acerca da importância da obra. A intervenção vai beneficiar cerca de 30 mil motoristas que circulam pela avenida diariamente. Além do recapeamento de 16,8 quilômetros, as intervenções contemplaram a instalação de 510 luminárias LED, que substituíram antigos modelos de vapor de sódio, mais eficientes e ambientalmente responsáveis. Foram instalados ainda 495 novos postes e 13,31 quilômetros de new jerseys (blocos de concreto) ao longo das pistas, às margens do rio Tamanduateí. A próxima etapa de investimentos, segundo declarações de Tarcísio de Freitas, deve se estender a Mauá, fechando assim a revitalização total da avenida.

Como bem lembrou o prefeito andreense durante a solenidade de entrega das obras, a Avenida dos Estados, “que é e sempre foi um dos principais eixos logísticos do País, era conhecida como ‘Avenida dos Estragos’, por tantos carros que furavam os pneus, pelas enchentes e por outras mazelas”, de acordo com as palavras do chefe do Executivo andreense – os arquivos deste Diário, aliás, são prova da situação de penúria em que a via se encontrava nas últimas administrações estaduais. O fato de Tarcísio de Freitas iniciar seu relacionamento com o Grande ABC por este projeto tem um valor simbólico. O governador, diferentemente de seus antecessores, demonstra estar sintonizado com os anseios da região