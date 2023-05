Santo André viaja até o Rio para buscar segunda vitória

Pedro Lopes



20/05/2023 | 10:55



O Santo André vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Nova Iguaçu neste tarde, pela terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida acontece às 15h, no Estádio Jânio Moraes. Atualmente na terceira colocação do Grupo 6, com quatro pontos, o Ramalhão terá pela frente o lanterna, e em caso de vitória, se firmará entre os primeiros colocados na tabela.

Na rodada anterior, a equipe do Grande ABC conquistou os três pontos em casa, diante de sua torcida, contra o Vitória-ES, e espera manter o bom resultado para conquistar o objetivo da temporada, que é o acesso à Série C do Brasileiro.

Sobre a expectativa para a partida de hoje, o atacante do Santo André Flávio Torres valoriza a vitória conquistada na última rodada, e reconhece a dificuldade do adversário, que, segundo ele, está em mau momento.

“(A expectativa) é a melhor possível. Estamos vindo de uma vitória dentro de casa diante de nosso torcedor, onde atingimos a parte de cima da tabela. Estamos empolgados, mas sabemos da dificuldade do jogo”, disse.

“Vamos enfrentar uma grande equipe, que fez um campeonato estadual regular, e uma Copa do Brasil muito boa, chegando até a terceira fase, e apesar de não estar em um bom momento no Campeonato Brasileiro, é uma partida fora de casa e sabemos o quanto será difícil. Estamos concentrados, realizamos uma boa semana de trabalho, e vamos em busca do nosso objetivo, que, a princípio, é pontuar, e quem sabe conseguir trazer os três pontos”, completa o jogador. O Nova Iguaçu é o lanterna do Grupo 6, onde ainda não pontuou.

Sem contusões ou expulsões, o técnico Matheus Costa tem todo o seu elenco à disposição, e deve repetir a escalação que fez na vitória no Bruno Daniel.