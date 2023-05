Auxiliar comanda o São Bernardo FC na Série C do Brasileiro

Pedro Lopes



20/05/2023 | 10:52



A partida desta tarde entre São Bernardo FC e Confiança-SE marca o confronto entre as duas equipes com 100% de aproveitamento na Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece no Estádio 1º de Maio, às 16h. À beira do campo do Tigre, um novo rosto toma conta da equipe.

Márcio Goiano é quem fará a função de Márcio Zanardi na partida. O treinador do São Bernardo FC está suspenso, pois recebeu cartão vermelho na partida contra o Pouso Alegre-MG na rodada passada. É a segunda vez que Goiano comanda o Tigre na função de treinador. A outra ocasião ocorreu na 11ª rodada da Série D de 2022, contra o Oeste.

“A nossa sintonia é muito boa, tenho uma troca de ideias muito grande com o Zanardi durante a semana e durante os jogos. Tenho que estar preparado porque o auxiliar serve para isso. Vou procurar fazer o melhor possível. Será um jogo muito difícil, são duas equipes com 100% de aproveitamento, temos que entrar atentos e concentrados como nos outros jogos, que assim o resultado virá”, afirma Márcio Goiano.

ESCALAÇÃO

Para formar a equipe titular, Goiano terá desfalques importantes. Léo Jabá, artilheiro do time com cinco gols, está fora por receber cartão amarelo também contra o Pouso Alegre-MG na rodada anterior. Opções ofensivas não faltam, e o técnico terá à disposição Allan Victor, Bruno Michel, Bruno Santos, Hugo Sanches e Marcos Nunes. Já para a defesa, o lateral-esquerdo Arthur Henrique segue como dúvida, ele não atuou nas duas últimas rodadas em função de um incômodo da coxa esquerda, e seguiu tratamento durante a semana, a tendência é que Davi Gabriel continue como titular.

Apesar dos desfalques, o comandante terá um importante retorno: o lateral-direito Alex Reinaldo, um dos destaques da equipe na Série D de 2022. Alex Reinaldo se recuperou de uma lesão na coxa direita e está relacionado pela primeira vez na Série C nesta temporada.