Investigação de acordo suspeito mira Pio Mielo

Da Redação



20/05/2023 | 10:18



Investigação que corre nos bastidores da Câmara de São Caetano pode resultar, em breve, na divulgação de escândalo que atinge em cheio o presidente Pio Mielo (PSDB). A história, 100% embasada em documentos a que a coluna teve acesso, envolveria a substituição de empresa responsável pela informatização dos sistemas legislativos, que trouxe prejuízo milionário aos cofres públicos. Em resumo: com uma canetada, o tucano trocou um contrato que custava R$ 53,8 mil anuais para o erário por um que custa R$ 152 mil mensais – o valor global chega a quase R$ 2 milhões. A apuração, que está em fase final, já é de conhecimento de pessoas com acesso ao Palácio da Cerâmica, sede do Executivo são-caetanense.

Bastidores

Vereador licenciado, André Scarpino (PSDB) aceitou o convite do prefeito Paulo Serra, seu correligionário, para assumir a Secretaria de Assistência Social de Santo André, em substituição a Marcelo Delsir da Silva. Ligado politicamente ao secretário de Assistência e Desenvolvimento Social na Capital, Carlos Bezerra Júnior, também tucano, Scarpino (foto) pretende convidar o colega paulistano para executar, em conjunto, políticas públicas que minimizem as condições precárias da população, especialmente nas áreas de divisa entre os dois municípios.