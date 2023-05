Ana Castela compartilha suposta declaração para Gustavo Mioto

20/05/2023 | 10:10



Vendo os fãs animados com o suposto relacionamento com Gustavo Mioto, Ana Castela botou mais lenha na fogueira. Na noite da última sexta-feira, dia 19, a boiadeira publicou um vídeo com algumas fotos dos dois juntos.

As imagens contam com Gustavo e Ana Castela bem próximos, levantando ainda mais suspeitas de um relacionamento. Mas o que realmente chamou a atenção dos internautas foi o trecho da música colocado pela cantora na legenda e também no áudio.

Você tá cruzando a fronteira// Esquece não// Que mais um passo você abre a porteira?

Já a parte que toca no vídeo tem frases ainda mais românticas. A música que Castela escolheu é uma colaboração entre ela e Mioto, chamada Fronteira, que eles apresentaram na gravação de seu DVD. As fotos também são do evento:

Você tá cruzando a fronteira/ Esquece não/ Que mais um passo você abre a porteira/ Do coração/ Vai dar namoro/ Vai ter igreja/ Você e meu pai tomando cerveja/ Se quer isso bora/ Senão nem me beija.

Dando ainda mais pano para manga, Gustavo Mioto respondeu a publicação da boiadeira. Nos comentários o cantor escreveu para a cantora não brincar assim com ele, mas essa frase também é parte da canção dos dois.

Você não brinca comigo, que meu coração está quieto, está longe de qualquer risco?