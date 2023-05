Tarcísio entrega a revitalização da Avenida dos Estados em Santo André

Artur Rodrigues



20/05/2023 | 08:00



O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), junto do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), entregou na manhã de ontem as obras de revitalização da Avenida dos Estados, importante eixo de ligação do município com São Paulo, São Caetano e Mauá.

Chamou a atenção o prestígio do chefe do Executivo de Santo André na entrega junto ao governador. Nomes importantes da região, como os prefeitos de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), e de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), marcaram presença. O evento também contou com a participação dos deputados estaduais Ana Carolina Serra (Cidadania), Atila Jacomussi (Solidariedade), Altair Moraes (Republicanos), Vinicius Camarinha (PSDB); e os federais Alex Manente (Cidadania) e Fernando Marangoni (União Brasil). O secretário-executivo de Governo e Relações Institucionais do Estado, Marcos Penido, e o secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lima, também marcaram presença no evento.

Para reforçar o apoio ao prefeito da cidade, Tarcísio vestiu uma camisa do E.C. Santo André, principal time do município, que lhe foi entregue logo em sua chegada. Em discurso, o governador destacou o trabalho feito por Paulo Serra no comando da Prefeitura e disse que este seu primeiro mandato como governador do Estado se inspira na gestão do tucano na cidade.

“Ele (Paulo Serra) não tem nada para aprender comigo, eu que vou aprender com ele, porque é grande prefeito, vem fazendo a diferença. Acompanho o trabalho há muito tempo, vi o que fez por Santo André e tenho orgulho de estar aqui hoje prestigiando essa entrega, mas, sobretudo, o trabalho de um gestor público que tem feito a diferença, que é credor de toda nossa admiração e ele, sim, um exemplo para mim. Tenho que me espelhar no trabalho do Paulo”, exaltou o governador.

A revitalização da Avenida dos Estados contou com investimento de aproximadamente R$ 78 milhões e contemplou cerca de 17 quilômetros de asfalto novo, em ambos os sentidos da via. Do total de R$ 77,8 milhões investidos na obra, R$ 43,3 milhões foram custeados pelo próprio município e outros R$ 34,5 milhões são oriundos de convênios com o governo estadual.

“A Avenida dos Estados, que é e sempre foi um dos principais eixos logísticos do País, era conhecida como ‘Avenida dos Estragos’, por tantos carros que furavam os pneus, pelas enchentes e por outras mazelas. E ela recuperada mostra para a iniciativa privada, não só para os moradores, que se pode voltar a investir neste eixo, porque tem atenção do governo do Estado e municipal”, comentou o prefeito Paulo Serra.

A intervenção vai beneficiar cerca de 30 mil motoristas que circulam pela avenida diariamente. Além do recapeamento de 16,8 quilômetros, as obras contemplaram a instalação de 510 luminárias LED, que substituíram antigos modelos de vapor de sódio. Foram instalados ainda 495 novos postes e 13,31 quilômetros de blocos de concreto ao longo da avenida, às margens do Rio Tamanduateí.

Tarcísio enaltece trabalho de Ana Carolina

Em discurso durante a entrega da revitalização da Avenida dos Estados, ontem, o governador Tarcísio de Freitas fez questão de enaltecer o trabalho feito pela primeira-dama de Santo André e deputada estadual mais votada do Grande ABC, Ana Carolina Serra (Cidadania), à frente da área social do município.

“O trabalho da Ana Carolina serve, inclusive, de inspiração para a Cristiane (Freitas, primeira-dama do Estado). Estamos usando esse trabalho como referência para as atuações na área social de todo o Estado de São Paulo”, declarou o governador.

Antes de ser eleita, Ana Carolina atuou como presidente do Fundo Social de Solidariedade e foi idealizadora de programas que se tornaram referência no município, como o Moeda Verde, o Moeda Pet e o Banco de Alimentos, entre outros.

“Aqui nós mostramos que é possível fazer política social com sustentabilidade e olhar para a geração de emprego e renda”, disse a deputada, que recentemente foi eleita presidente da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) para o primeiro biênio da 20ª Legislatura.

“A prioridade desta comissão é contribuir com o governo do Estado e com os municípios para que construam ações coordenadas e plenejem políticas públicas de forma conjunta. O objetivo é aproveitar da melhor maneira possível os recursos disponíveis, sempre em busca da melhoria da qualidade de vida da população”, comentou. A primeira-dama Cristiane Freitas é presidente do Fundo Social do Estado de São Paulo e, segundo Tarcísio, tem seu trabalho baseado nas ações de Ana Carolina Serra.

Manente destaca atuação do Estado na região

Deputado federal em terceiro mandato, Alex Manente (Cidadania) falou sobre a importância da presença de Tarcísio de Freitas em Santo André, elogiando o trabalho do governador.

“Nós temos um governador diferenciado. Para nós,da bancada paulista, é um orgulho tê-lo como representante aqui. Primeiro, porque tem uma visão liberal, importante, desenvolvimentista e que leva de fato a qualidade de vida à população. O Grande ABC é uma das regiões mais importantes do País. Ter um governador que olhe com carinho para os municípios é fundamental. Tenho certeza que essa é apenas a primeira de várias obras que o Tarcísio vai entregar nas sete cidades”, comentou Alex.

O deputado falou da importância para o Grande ABC em ter um governador que atue próximo, como fez Tarcísio na manhã de ontem. Ele garantiu que está trabalhando em conjunto com os demais deputados para trazer recursos à região.

“Ter projetos estruturais e definir os destinos de emendas e recursos provenientes dos governos estadual e federal é fundamental para fomentar o desenvolvimento do Grande ABC. Temos (os deputados) que ter essa atuação conjunta, claro que cada um dentro da sua ideologia, mas tendo como principal objetivo a geração de emprego e renda na nossa região”, disse o parlamentar.

Alex também comentou sobre a reforma tributária, defendida por Tarcísio dentro de moldes específicos, em pauta desde o início do ano no Congresso Nacional. “Lá em Brasília, nós estamos cumprindo uma missão muito importante. A Câmara dos deputados não permitirá que retrocessos ocorram. e é por isso que temos a confiança que cada vez mais a missão do governador é uma missão fundamental que nós vamos apoiar”.