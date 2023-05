Beyoncé e Jay-Z compram a mansão mais cara da Califórnia, diz site

19/05/2023 | 21:35



Beyoncé e Jay-Z compraram uma mansão de 30 mil metros quadrados avaliada em US$ 200 milhões, o equivalente a R$ 1 bilhão, na Califórnia. De acordo com o site TMZ, é o segundo negócio imobiliário mais caro dos Estados Unidos.

A residência, projetada pelo arquiteto japonês Tadao Ando, está localizada em um penhasco em Malibu, com vista privilegiada para o Oceano Pacífico, na área de Paradise Cove, também conhecida como "Billionaires Row" ("Linha dos Bilionários" em tradução).

A mansão pertenceu e foi construída por William Bell, um dos maiores colecionadores de arte do mundo. Ele levou quase 15 anos para construir a estrutura do imóvel.

Essa é a segunda gigantesca residência do casal em Los Angeles. A primeira, em 2017, está localizada em Bel-Air e foi avaliada por US$ 88 milhões, mas depois das reformas feitas pela família, o local passou do valor de US$ 100 milhões.

Beyoncé e Jay-Z estão juntos desde 2001 e são pais de três filhos: Blue Ivy, de 11 anos, e os gêmeos Sir e Rumi, de 6.