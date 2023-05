EUA: negociações sobre teto da dívida são retomadas, enquanto seguem divergências

19/05/2023 | 20:47



As negociações sobre o limite da dívida foram retomadas no Congresso dos EUA nesta sexta-feira, 19,uma reviravolta repentina depois que as negociações pararam abruptamente no início do dia, quando o presidente da Câmara, o republicano Kevin McCarthy, disse que é hora de "pausar" as negociações, e um funcionário da Casa Branca reconheceu que existem "diferenças reais".

A fonte, que obteve anonimato para falar sobre as discussões privadas, confirmou na sexta-feira que as conversas estavam de volta. "Estaremos de volta à sala hoje à noite", disse McCarthy à Fox Business News.

O governo do presidente Joe Biden está correndo para fechar um acordo com os republicanos liderados por McCarthy, enquanto o país caminha para um calote da dívida potencialmente catastrófico se o governo não aumentar o limite de empréstimos, agora em US$ 31 trilhões, para continuar pagando as contas do país. No início do dia, McCarthy disse que a resolução do impasse é "fácil", se ao menos a equipe de Biden concordasse com alguns cortes de gastos que os republicanos estão exigindo. O maior impasse foi sobre o valor do orçamento fiscal de 2024, de acordo com outra pessoa informada sobre as negociações e que concedeu anonimato para discuti-las. Os democratas se opõem firmemente às grandes reduções que os republicanos colocaram na mesa como potencialmente prejudiciais aos americanos.

"Precisamos obter movimento da Casa Branca e ainda não temos nenhum movimento", disse McCarthy a repórteres no Capitólio. "Então, sim, temos que fazer uma pausa." O funcionário da Casa Branca disse que há "diferenças reais" entre as partes sobre as questões orçamentárias e que "as conversas serão difíceis". O funcionário acrescentou que a equipe do presidente está trabalhando duro para uma "solução bipartidária razoável" que possa ser aprovada tanto na Câmara quanto no Senado.

Os negociadores se reuniram na sexta-feira pelo terceiro dia a portas fechadas no Capitólio com a esperança de chegar a um acordo neste fim de semana antes de possíveis votações na Câmara na próxima semana. Eles enfrentam um prazo iminente em 1º de junho, quando o Departamento do Tesouro disse que ficará sem dinheiro para pagar a dívida contraída pelo governo. Os republicanos querem extrair grandes cortes de gastos, argumentando que o déficit de gastos do país precisa ficar sob controle, reduzindo os gastos aos níveis fiscais de 2022 e restringindo o crescimento futuro. Mas a equipe de Biden está argumentando que os limites propostos pelos republicanos em seu projeto de lei aprovado na Câmara seriam reduções de 30% em alguns programas se a Defesa e os veteranos fossem poupados, de acordo com um memorando do Escritório de Administração e Orçamento.