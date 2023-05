De olho em investimentos, São Paulo divulga potencial a empresas da Europa

Associação Paulista de Portais e Jornais



21/05/2023 | 00:00



Em 2022, a Alemanha foi o quarto maior parceiro comercial de São Paulo, atrás apenas de China, Estados Unidos e Argentina, com um fluxo de comércio equivalente a R$ 38 bilhões, apontam dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Na esteira desse relacionamento, empresas globais como Syngenta, Nestlé e Volkswagen anunciaram mais de 30 projetos no Estado entre fábricas e centros de distribuição, com investimentos de R$ 5 bilhões e a geração de sete mil empregos.

As vantagens de investir em SP

Para reforçar a ligação econômica entre São Paulo e a Europa, o governo paulista encerrou nesta semana um roadshow para apresentar oportunidades de negócio no Estado a investidores e empresários de vários setores. Desde 3 de maio, cerca de 100 companhias de Alemanha, Suíça e Áustria conheceram o ambiente de negócios e as vantagens de se investir em São Paulo. O evento foi realizado pela InvestSP, a agência paulista de promoção de investimentos, que conta com um escritório em Munique focado na atração de projetos para São Paulo e em apoiar empresas do Estado que querem acessar o mercado europeu.

Logística e infraestrutura

O evento “Doing Business in São Paulo” (“Fazendo Negócios em São Paulo”, em português) debateu questões consideradas decisivas para empresários que pretendem investir em outros países e nas quais o Estado se destaca, como logística, infraestrutura, oferta de mão de obra qualificada, segurança jurídica, potencial de inovação e comércio exterior. O objetivo é atrair projetos capazes de gerar desenvolvimento econômico, emprego e renda e que possam contribuir para o avanço de políticas estratégicas do Governo de São Paulo.

Frase

“São Paulo é o maior parque fabril alemão fora da Alemanha, o que confirma que já existe um alinhamento estratégico com os europeus. Mas ainda há potencial para novos negócios em diversos setores, como infraestrutura, digitalização, tecnologia, inovação e transição energética, principalmente quanto ao hidrogênio verde” –Fernando Fritz, diretor do escritório da InvestSP na Europa.

Idade das mães

Entre 2000 e 2022, a idade média das mães aumentou em todas as regiões paulistas, saltando de 25,9 para 29,1 anos na média estadual, de acordo com pesquisa da Fundação Seade – Estatísticas Vitais. O acréscimo nas idades médias da maternidade revela o novo padrão etário das mães. Em 2000, essa idade variou de 25 anos, nas regiões de Registro, Itapeva e Barretos, a 26,3 anos, na Região Metropolitana de São Paulo.

São Caetano: idade elevada

Em 2022, as mães residentes nos municípios mais ao centro e a leste sinalizam idades mais altas. São Caetano do Sul concentra a mais elevada idade média das mães (32,4 anos). Já as cidades situadas ao sul do Estado, pertencentes às regiões de Registro e Itapeva, apresentaram as menores idades médias.

Cai número de nascimentos

Segundo a Fundação Seade, a mudança no comportamento reprodutivo por idade das mães está associada diretamente à diminuição no número de nascimentos entre 2000 e 2022. As maiores reduções ocorreram entre as mais jovens até 20 anos (68%), seguidas por aquelas de 20 a 24 anos (45%) e 25 a 29 anos (25%). Já para as mulheres com 35 anos ou mais, o volume de nascimentos vem aumentando paulatinamente.

Bombando

O emprego formal aumentou 124% no estado de São Paulo em março de 2023, na comparação com o mesmo período do ano passado. Foram criados 51 mil postos de trabalho, mais do que o dobro em relação aos 22 mil gerados em março de 2022. O crescimento foi puxado principalmente pelo setor de serviços – com destaque para transportes, armazenagem e entregas -, com 37 mil postos, e construção com outros 9 mil. Na indústria foram criadas 6 mil vagas e o agro registrou relativa estabilidade.

Destaques regionais

Além da Região Metropolitana de São Paulo, apresentaram saldo positivo no emprego no período as regiões de Campinas, São José do Rio Preto e Franca.

Turismo em Serra Negra

A estância turística de Serra Negra ganhou uma obra inspirada em um dos mais famosos monumentos romanos, a Fontana di Trevi, conhecida como a maior e mais ambiciosa construção de fontes barrocas da Itália. A obra ocupa uma área de 370 metros quadrados, tem 11 metros de altura e quase 21 metros de largura. O espelho d’água, com 16 mil litros de água, é iluminado por 40 projetores de luzes subaquáticas em led que valorizam as esculturas. Se a tradição italiana for mantida, os turistas devem jogar uma moeda no espelho d’água na esperança de que seu desejo seja realizado.

Frase 2

“Esta obra é um sinal de agradecimento a tudo o que os italianos nos ensinaram e fizeram pelo desenvolvimento de Serra Negra através do café, do vinho, da gastronomia, do comércio e todos os setores da nossa sociedade” – Elmir Chedid, prefeito.

Circuito das Águas

O Circuito das Águas Paulista é composto pelas estâncias de Águas de Lindóia, Amparo, Holambra, Lindoia, Monte Alegre do Sul, Serra Negra e Socorro, além de Jaguariúna e Pedreira. Rodeada por montanhas da Serra da Mantiqueira, a vegetação é exuberante, compondo um cenário de beleza natural.