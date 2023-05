Bad Bunny lança clipe de 'Where She Goes', com Ronaldinho Gaúcho e Frank Ocean

19/05/2023 | 20:08



O cantor Bad Bunny lançou nesta quinta-feira, 19, sua nova música Where She Goes, e o videoclipe conta com as participações de Ronaldinho Gaúcho e Frank Ocean.

O artista tem ganhado destaque, principalmente nas redes sociais, por seu estilo musical único que une reggaeton, trap e outros.

Bad Bunny concorreu ao Grammy Awards de 2023 com o recente trabalho, Um Verano Sin Ti, que foi o primeiro disco não falado em inglês a receber a indicação de Álbum do Ano.