Paço Municipal de Santo André recebe 2ª edição do Beer’s Festival

Da Redação



20/05/2023 | 08:35



O estacionamento do Paço Municipal de Santo André servirá como palco para a 2ª edição do Beer’s Festival neste fim de semana. Hoje e amanhã, das 12h às 22h, os carros darão lugar às barracas e aos food e beer trucks com variedade de comidas e bebidas. No palco, atrações como Bruno Sutter (o Detonator, da banda Massacration) e Egypcio (Tihuana).

Este evento terá entrada solidária, ou seja, sugere-se a doação de um quilo de alimento não perecível para ingressar. O montante arrecadado será encaminhado ao Banco de Alimentos do Fundo Social de Solidariedade de Santo André. Os produtos serão distribuídos para 121 entidades assistenciais cadastradas e encaminhado para cerca de 50 mil famílias em situação de vulnerabilidade no município. O espaço terá área kids e os pets são permitidos.

A programação de atrações começa com apresentação de rock variado da banda The Lords, a partir das 13h. Mais tarde, às 15h15, sobe ao palco Alice In Chains Tribute, em homenagem ao grupo estadunidense. Na sequência, Let’s Bowie faz um especial de David Bowie.

A partir das 20h, a atração principal será Bruno Sutter, o Detonator da banda Massacration, com o grupo Vienna, em especial que homenageia Iron Maiden e Judas Priest.

Já amanhã, a partir das 13h, a banda Vanilla Bay agita o público com rock indie. Às 15h15, o grupo Supertramps apresenta um especial à banda de rock britânica Supertramp. Pouco depois, às 17h15, Kadu Pelegrini & Rebel Skull farão especial Foo Fighters. Por fim, às 20h, Egypcio, vocalista do Tihuana, se apresenta com Os Spoilers em especial a Charlie Brown Jr.