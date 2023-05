PF indicia ex-presidente da Funai por omissão nas mortes de Dom e Bruno na Amazônia

19/05/2023 | 19:36



A Polícia Federal (PF) indiciou o ex-presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Marcelo Xavier, por dolo eventual nas mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips.

Ele é acusado de omissão. A PF afirma que Xavier foi alertado sobre os conflitos na região do Vale do Javarí, no Amazonas, onde ocorreram os assassinatos, mas não agiu.

O ex-coordenador-geral de Monitoramento Territorial, Alcir Amaral Teixeira, número dois da Funai, também foi indicado.

O documento que pede o indiciamento cita uma reunião, em outubro de 2019, em que servidores relataram os riscos inclusive para funcionários da Funai no Amazonas e pediram reforço na segurança. A Polícia Federal também teve acesso a ofícios relatando a situação na região.

"Desta forma, (Xavier e Teixeira) teriam assumido o risco do resultado de suas omissões, que culminou no duplo-homicídio", afirma a PF.

Cabe agora do Ministério Público Federal decidir se oferece denúncia no caso.

Relembre

Bruno e Dom desapareceram no dia 5 de junho de 2022, durante uma viagem na Amazônia. Os restos mortais só foram encontrados dez dias depois. A perícia concluiu que eles foram mortos a tiros, esquartejados, queimados e enterrados.

Três pescadores foram presos na investigação. Amarildo da Costa Oliveira, o Pelado, que confessou o crime e indicou o local onde os corpos foram enterrados; o irmão dele, Oseney da Costa de Oliveira, conhecido como Dos Santos; e Jeferson da Silva Lima, o Pelado da Dinha. Todos teriam participado diretamente do crime.

Além dos três acusados, no fim de janeiro, a Polícia Federal apontou Rubén Dario da Silva Villar, o 'Colômbia', como o mandante dos assassinatos. Ele é investigado por pesca ilegal e tráfico de drogas.