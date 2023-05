Depósitos bancários nos EUA caem a nível mais baixo desde 2021, aponta o Fed

19/05/2023 | 19:10



Os depósitos bancários nos EUA atingiram o nível mais baixo desde meados de 2021, mostra relatório do Federal Reserve (Fed). Depósitos em grandes bancos diminuíram US$ 21,6 bilhões, e conduziram o declínio semanal.

A semana encerrada em 10 de maio registrou US$ 17,1 trilhões em depósitos em bancos comerciais, um decréscimo de US$ 26,4 bilhões. Os dados são do relatório H.8, que compila dados de 875 bancos americanos.

O resultado desta semana é um indicador de que os investidores têm buscado rendimentos maiores no mercado e abandonado as taxas pequenas dos bancos americanos. A taxa de empréstimos também caiu, em US$ 3,3 bilhões valores ajustados sazonalmente, uma queda muito menor comparada à semana anterior.