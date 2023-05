Anderson revela que voltou a tratar câncer após doença atingir os testículos: - Vou enfrentar isso

19/05/2023 | 19:10



Em outubro de 2022, Anderson Leonardo foi diagnosticado com câncer iniguinal, na região da virilha, e em janeiro deste ano anunciou estar curado. Entretanto, o vocalista do grupo Molejo anunciou, que vai precisar retomar o tratamento, e agora, a doença atingiu os testículos.

Ao participar do podcast Rocinha Cast, o músico revelou quais foram os primeiros sintomas que o alertaram sobre a volta da doença. Ele aproveitou para contar sobre uma situação em que ficou desconfortável devido a uma fã que acreditou que o cantor estava com uma ereção.

- Quando vi que estava voltando a inchar, reparei que estava inchando em outra região. Está muito inchado. É f*da para colocar uma roupa, muito complicado. Esses dias eu fui tocar e vi que um casal ficou me olhando. Eu queria entrar num buraco. O casal saiu, senti que foi comentado, sabe? Eu ficava tentando puxar a camisa. Mas agora estou usando uma camisa mais longa. Comecei a ficar preocupado com isso. Cheguei no camarim e comecei a chorar . É f*da para mim.

Mesmo com as más notícias, Anderson admite estar otimista com o tratamento e estar recebendo apoio de seus amigos e familiares.

- A gente vai fazer uma punção e vai controlar com quimioterapia, não com radio mais. Estou me preparando para uma nova fase, mas estou legal. O meu câncer é um câncer raro, que eu já consegui controlar. Mas sempre tem a possibilidade de ele irradiar para outro lugar. Essa semana foi muito pesada para mim, mas já conversei com a galera do grupo e vou enfrentar isso.