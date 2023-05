Wanessa Camargo conta como conheceu Dado Dolabella

19/05/2023 | 19:10



Ao participar de uma entrevista na rádio Band FM, Wanessa Camargo contou como conheceu Dado Dolabella no passado. A cantora revelou que os dois fizeram uma capa de revista adolescente juntos.

Depois que comecei a minha carreira, tinha um namoradinho. Começou a dar problema porque ele não era do meio, e começou a ter ciúmes. Além disso, foi quando conheci o Dado. Primeira capa que fiz na vida como cantora, foi a Todateen com ele. Ele era modelo da capa. Conheci ele ali. Eu namorava, ele também, mas ali já bateu um negócio. Depois eu precisei de um modelo gato, chamei ele. Ele fez meu clipe, a gente não teve nada. Mas então, terminei meu namoro, e o contatinho ficou. A gente saiu, no Rio, e comecei a namorar.

Na primeira vez em que ficaram juntos, o casal terminou, e Wanessa revelou o motivo.

Éramos muito jovens, vamos ser justos. Éramos muito imaturos, os dois estavam começando a carreira. Eu me vi em um lugar e ele se viu com todas as mulheres do Brasil olhando para ele

Segundo Wanessa era muito assédio no ator:

Ele era campeão de cartas no país, era muito assédio. Aprendi muito com ele na relação na primeira temporada - e eu até levei isso para o meu casamento depois. Percebi com o tempo que não adianta ter ciúmes, querer segurar na mão. Quem quer fazer, faz na sua cara às sete da manhã. Não é a balada. Quem quer estar junto, está junto.