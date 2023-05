Nasce primeiro filho da cantora Jessie J: 'Sentimento é indescritível'

19/05/2023 | 17:55



A cantora Jessie J, de 35 anos, revelou que deu à luz seu primeiro filho. A informação foi compartilhada por meio de um texto nos stories do Instagram nesta sexta-feira, 19.

A artista contou que a criança nasceu há uma semana, mas não divulgou o nome e nem fotos do recém-nascido. Ela também afirmou que ela e o bebê estão bem.

"Há uma semana, minha vida inteira mudou. Meu filho chegou ao mundo e meu coração dobrou de tamanho. O sentimento é indescritível. Estou voando de amor", escreveu Jessie.

"Ele é mágico. Ele é todos os meus sonhos se tornando realidade. É o meu mundo todo", continuou. "Estou aproveitando cada segundo e ainda não consigo acreditar que ele está aqui e que é meu."

A cantora agradeceu aos fãs que acompanharam a sua jornada. Ela ficará um tempo afastada das redes sociais, mas afirmou que voltará "quando estiver pronta".

Jessie havia anunciado a gravidez em janeiro de 2023, pouco mais de um ano após revelar que tinha sofrido um aborto espontâneo. Ela chegou a desabafar sobre o desejo de ser mãe após o ocorrido.

"Quando eu tinha 16 anos, escrevi uma lista de coisas que queria aos 30. A primeira coisa da lista era ser mãe. Agora estou com quase 35 anos e, em alguns dias, o luto por perder um bebê, a dificuldade de ter um e o desejo de que a minha vida fosse completamente diferente do que é agora me oprimem", escreveu em agosto de 2022.

O desejo se tornou realidade pouco tempo depois, já que a artista contou que já estava grávida quando se apresentou no Palco Sunset do Rock in Rio em setembro. Ela continuou fazendo shows ao longo da gravidez e compartilhou diversos cliques com os fãs nas redes sociais.