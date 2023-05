Bolsas de NY fecham em baixa, sem fôlego com Powell, do Fed, e teto de gastos em foco

19/05/2023 | 17:45



Os mercados acionários de Nova York chegaram a exibir ganho modesto no início do dia, mas terminaram a sexta-feira, 19, em território negativo. Em dia sem indicadores relevantes, indicadores monitoraram declarações do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, e também as prolongadas negociações para elevar o teto da dívida do governo federal dos Estados Unidos.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,33%, em 33.426,63 pontos, o S&P 500 caiu 0,14%, a 4.191,98 pontos, e o Nasdaq recuou 0,24%, a 12.657,90 pontos. Já na semana, houve altas de 0,38%, 1,65% e 3,04%, respectivamente.

O noticiário sobre a elevação do teto seguia como foco importante, em meio a relatos de avanços por um acordo, mas ainda sem garantias de sucesso. O alívio sobre o tema ajudou os mercados acionários americanos em parte desta semana, mas hoje não houve reviravoltas nessa frente.

A política monetária, por sua vez, esteve em destaque no dia. Powell afirmou que a política monetária já está em nível restritivo, sem se comprometer sobre os próximos passos, em quadro de inflação ainda elevada, mas também com perspectiva de aperto no crédito que poderia fazer levar a um aperto monetário menos duro. No monitoramento do CME Group, crescia nesta sexta a chance de manutenção dos juros, o que tende a ser positivo para as ações em vez de mais aperto monetário.

Entre os setores do S&P 500, porém, o tom negativo prevaleceu, com serviços e de comunicação entre as maiores perdas. Já energia exibia sinal positivo, mesmo com as perdas do petróleo no dia.

Entre algumas ações de peso, os grandes bancos caíram, com Citigroup em baixa de 1,47%, Goldman Sachs de 1,04% e Bank of America, de 1,26%. Já Apple subiu 0,06%, Amazon recuou 1,61%, Microsoft perdeu 0,06% e Alphabet também recuou 0,06%, entre as gigantes de tecnologia e serviços de comunicação. Boeing esteve entre as baixas, com recuo de 0,84%, enquanto Tesla subiu 1,84%.