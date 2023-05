Reino Unido e UE se comprometem em cooperar na regulação de serviços financeiros

19/05/2023 | 17:11



O governo do Reino Unido publicou um memorando de entendimento com a União Europeia para regular serviços financeiros entre UE, Reino Unido e Irlanda do Norte. No documento, as partes comprometem-se a compartilhar análises sobre estabilidade financeira e desenvolvimento regulatório.

Como parte do acordo, fica instituída a criação de um Fórum Regulador Financeiro Conjunto entre UE e Reino Unido, que busca identificar possíveis problemas de implementação transfronteiriça da regulação, e terá reuniões no mínimo semestrais entre as partes, alternado entre os países sede.

Ainda como parte do acordo, fica garantida a independência das partes para elaboração e execução de suas próprias leis sobre os serviços financeiros.