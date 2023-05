Paranapiacaba ou Parque Antarctica? Qual o campo mais antigo do Brasil? Temos o parecer de um estudioso... ...e o Serrano ganha a parada.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



22/05/2023 | 07:45



Em 1903, popularizava-se o futebol em São Paulo, com seus primeiros clubes, torneios e... desavenças!

Charles Miller, histórico, ainda batia sua bolinha em 1903, mas já se revelava dirigente, ou “cartola” como se diz atualmente – há uma dúvida se ele teria jogado futebol em Paranapiacaba.

Um dos campos era o Parque da Antarctica, o que nos leva a indagar se é o mesmo espaço do futuro campo do Palestra, hoje elevado à categoria de “arena”. Se for o mesmo, ele seria o mais antigo estádio de futebol de São Paulo, e Brasil, vindo a seguir o “monumental” do Serrano, que em maio de 2004 ainda não existia.

Com a palavra o orientador futebolístico de “Memória”, engenheiro e professor Sérgio Miranda Paz, do Memofut (Grupo de Literatura e Memória do Futebol).

PARECER

O boleiro Charles Miller.

Dois campos, duas histórias.

Texto: Sérgio Paz

Nascido em 1874, Charles Miller atuou pelo SPAC até 1910, tendo, portanto, 36 anos. Em 1903, aos 29 anos, ele ainda devia estar em plena forma física, embora de fato, ele já exercesse funções de dirigente esportivo.

Acho pouco provável, porém, que ele tenha jogado em Paranapiacaba.

Quando o campo do Serrano surgiu, Charles Miller morava em São Paulo, onde trabalhava na área de comércio exterior e atuava pelo SPAC. É possível, porém, que, num eventual passeio a Paranapiacaba, ele tenha batido uma bolinha no histórico campo do Serrano, embora isso deva ser bem difícil de ser comprovado.

É fato que, em 1902, já ocorreram jogos no campo do então Parque Antarctica. A partida Mackenzie x Germânia, que inaugurou o Campeonato Paulista daquele ano, o primeiro campeonato disputado no Brasil, aconteceu no Parque Antarctica.

No entanto, é muito provável que o atual campo do Allianz Parque ocupe uma posição diferente da do campo de 1902.

Naquele tempo, o Parque Antarctica, criado pela companhia fabricante de cerveja para o entretenimento de seus funcionários, possuía diversas instalações de lazer, como quadras de tênis, restaurantes, lago, coreto, bosques, parque infantil, etc. Décadas depois, em 1933, é que se construiu o Estádio Palestra Itália, com arquibancadas de concreto.

No final dos anos 1950, o estádio foi reformado, e o campo foi elevado, surgindo o chamado "Jardim Suspenso". E apenas em 2014 foi inaugurada a atual arena.

Insisto: é muito pouco provável que o campo atual esteja exatamente no mesmo local do campo de 1902. Sendo assim, acho legítimo que se reivindique que o campo do Serrano seja considerado o campo de futebol mais antigo de São Paulo e, quase que certamente, do Brasil, ainda em sua localização original.

Crédito das fotos 1, 2 e 3 – Projeto Memória

REJUVENESCE A VILA. Paranapiacaba, 13 de abril de 2023. O campo do Serrano, com grama natural e arborização novas; e dois achados: a telha de Marseille nas mãos do secretário Fábio Picarelli e o tijolo estrangeiro, mostrado pelo engenheiro Claudio Costa Menezes, responsável pelas obras de revitalização do pioneiro Cine Lira

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 22 de maio de 1993 – ano 36, edição 8393

MANCHETE – Fernando Henrique (novo ministro da Fazenda) vai atacar a inflação.

Professor Serrat

Depois de uma estada de três meses entre nós, regressou a Santos o professor Paulo Monte Serrat, inspetor de ensino.

Em São Bernardo, ele ocupou o cargo de secretário da prefeitura. Foi diretor da repartição de abastecimento. Reorganizou as comissões de escoteiros de Ribeirão Pires, Santo André e São Bernardo. Fundou o Hospital Auxiliar de Guerra, do qual foi provedor.

Junto ao hospital, criou uma escola de enfermagem que prestou, com a “Áurea Cruz”, inestimável serviço de assistência aos combatentes.

Cf. A Gazeta, 12-10-1932

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Bom Jesus dos Perdões, Fernandópolis, Igarapava, Neves Paulista, Pederneiras, Sales Oliveira, Santa Branca, Santa Rita d’Oeste e Santa Rita do Passa Quatro.

Pelo Brasil: Brasilândia de Minas, Extrema, Medina, Santa Rita de Jacutinga e Santa Rita do Sapucaí (MG), Itaboraí (RJ), Cajueiro (AL), Mariano Moro e Palmitinho (RS), Pacajus e Pires Ferreira (CE), Rio Branco (MT) e Trombas (GO).

HOJE

Dia do Apicultor

Dia Internacional da Biodiversidade

Dia Nacional do Abraço.

Santa Rita de Cássia

22 de maio

[Itália: 1381-1457]. É a padroeira das mulheres que sofrem com os maridos, e é também chamada "advogada das causas perdidas" e "santa dos impossíveis".

Fonte: Cada dia tem seu santo, de A. de França Andrade (Artpress)

Ilustração: Canção Nova