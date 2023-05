Fotos que fazem a História. A contribuição do Diário. Nos 40 anos do governo Gilson... ...uma mostra iconográfica.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



21/05/2023 | 07:45



Quando o News Seller fez o seu primeiro aniversário, em 1959, um caderno especial foi publicado contando a história do jovem semanário e destacando seus primeiros profissionais, entre repórteres e fotógrafos.

Tem sido assim ao longo de 65 anos de história do Diário do Grande ABC, sucessor, desde 1968, do NS. A reunião destas matérias especiais daria um livro.

Na verdade, daria vários livros, como o lançado em 1983, “25 anos de fotojornalismo” – um Jubileu de Prata simbolizado em imagens de 36 repórteres-fotográficos que até então haviam atuado no Diário.

Várias daquelas fotos foram reproduzidas e expostas, semana passada, em Diadema. E dos 36 fotógrafos, um estava presente, Fernando Ferreira, hoje residindo em Descalvado, interior de São Paulo.

Fernando Ferreira até que ensaiou algumas fotos, com o seu celular. A cobertura fotográfica, no entanto, ficou a cargo de novos nomes da fotografia do Grande ABC, entre os quais outro amigo querido da Memória, Dino Santos.

E assim vai-se escrevendo a história da Imprensa do Grande ABC. A imagem que Dino fez de Eliete Menezes, mulher do saudoso Gilson Menezes, trajando uma camisa retrô que focaliza a campanha municipal de Diadema em 1982, fala por si por toda a cobertura daquela noite esplendorosa.

NOTA – Helena contou: “Um Povo Amanhece”, título do seu livro, foi inspirado na frase de um gênio, o publicitário Carlito Maia (1924-2002).

Procurem pela obra, um livro-reportagem que se tornará clássico. Verdadeiro manual do bom jornalismo nestes tempos de fake news. Deveria ser adotado pelas universidades. Helena, “Memória” adorou.

Crédito da foto 1 – Banco de Dados

Crédito das fotos 2 e 3 – Dino Santos/PMD

ONTEM E HOJE. Capa do livro com as fotos mais marcantes dos primeiros 25 anos do Diário; a emoção de Eliete Menezes; a concentração de Helena Domingues; e uma constatação: a Nikon empunhada na capa do livro de 1983 traz o olhar atento de João Colovatti, ícone do fotojornalismo do Grande ABC

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 21 de maio de 1993 – ano 36, edição 8392

MANCHETE – Fernando Henrique recebe carta branca: ex-chanceler é o quatro ministro da Fazenda do governo Itamar, depois de Gustavo Krause, Paulo Haddad e Eliseu Resende.

MEMÓRIA – Fernando Henrique Cardoso participou, em abril de 1980, em São Bernardo, de passeata pela libertação de sindicalistas presos. E foi convidado pelo prefeito Tito Costa a escrever um dos capítulos do livro “Álbum de Memória de São Bernardo”.

“Respira-se o futuro entre fábricas, arranha-céus e casebres. Por outro lado, transpira-se trabalho. Do amanhecer ao entardecer esfumado”, escreveu FHC.

EM 20 DE MAIO DE...

1968 – Diário publica a primeira coluna de filatelia, assinada por Valdenizio Petrolli.

Sociedade Italiana inaugura sede.

A Sociedade de Mutuo Socorro “Italiani Uniti”, de São Bernardo, inaugurou a reforma de seus magníficos salões.

Cf. A Gazeta, 24-4-1932

HOJE

Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento. Data proclamada pela ONU em 2002.

Dia da Língua Nacional.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo hoje é o aniversário de Jumirim, Nantes e Paulistânia.

Pelo Brasil, aniversariam Tombos (Minas Gerais) e Torres (Rio Grande do Sul).

Ascenção do Senhor

21 de maio

Celebra a subida de Jesus ao céu 40 dias depois da sua ressurreição.

Fonte: blog Calendário