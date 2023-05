Os Moretti de São Caetano. O reencontro, hoje. Para lembrar 1877. Para fazer história.

Ademir Medici

20/05/2023 | 07:45



Os rapazes da foto são Tarcizio, 83 anos, filho de Laura Moretti; Airton Rogério, 68 anos, filho de Helena Moretti; José Carlos Peçanha, 78 anos, irmão do Tarcizio.

Laura e Helena são da terceira geração dos Moretti de São Caetano, informa Peçanha.

Folders com a história de São Caetano decorarão o espaço de convivência dos Moretti. E a cidade voltará a ser mais jovem, com o reencontro familiar. E o 28 de julho de 1877, data da chegada dos primeiros imigrantes italianos ao Núcleo Colonial de São Caetano, será focalizado, lembrando-se de tantas outras famílias que viajaram no mesmo navio que trouxe os Moretti.

José Carlos Peçanha, memorialista, novo colaborador de Memória aqui no Diário, se esforçará em fazer uma foto coletiva dos Moretti reunidos. Publicaremos a foto, com as informações desta noite gloriosa. Acompanhem aqui em Memória.

OS MORETTI. Tarcizio, Airton Rogério e José Carlos Peçanha, primos-irmãos, presença garantida desta família pioneira de São Caetano na confraternização de hoje

A MATRIARCA. Tosca Bardini Moretti, mulher do pioneiro Benedito Moretti

NAS ONDAS DO RÁDIO

Calouros em Revista

A Hora do Pato

Papel Carbono.

Galera do Nelson...

Texto: Milton Parron

Os programas de calouros no rádio, e também na televisão, sempre deram bons resultados em relação a audiência.

O primeiro desse gênero foi a “Hora dos Calouros”, criado Rádio Cruzeiro do Sul, de São Paulo, na década de 1930.

Vieram outros: “A Hora do Pato”, “Calouros em Desfile”, “Papel Carbono”, Galera do Nelson, Chacrinha, Silvio Santos, Bolinha...

Quase todos misturavam excelentes candidatos com figuras bizarras que muitas vezes recebiam cachês para fazer papel ridículo diante de câmeras e microfones.

O programa “Memória” deste final de semana abordará o tema “Calouros”, reproduzindo trechos de vários programas.

Depoimentos de Renato Murce, criador e apresentador do “Papel Carbono”, Angela Maria, Nelson Gonçalves e Elza Soares, todos revelados em programas de auditório, além da grande intérprete de Noel, Aracy de Almeida, reduzida a uma caricata jurada do programa de calouros de Silvio Santos.

EM PAUTA. Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9). Calouros de todos os tempos. Produção e apresentação: Milton Parron. Na virada de sábado para domingo; às 7h do domingo com reprise na sexta-feira, às 22h. Também disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple PodCast.

Arquivo de Memórias Musicais

As várias versões de “Como vai você”, de Antonio Marcos.

Apresentação: José Clóvis; produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9.

Canta Itália

Um pedacinho da velha bota nos ares do Grande ABC.

Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9; e Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 20 de maio de 1993 – ano 36, edição 8391

MANCHETE – Eliseu Resende, ministro da Fazenda, pede demissão.

MAUÁ – Duas comitivas japonesas, de Hassami e Shimabara, província de Nagasaki, chegam à cidade

Os visitantes presentearam o município com pratos de porcelana e adornos de mesa.

A Prefeitura de Mauá mantinha uma sala de exposições de peças das duas cidades.

EM 19 DE MAIO DE...

1978 – Trabalhadores em greve: já são mais de 30 mil no Grande ABC; o apoio da Comissão de Justiça e Paz; Pastoral do Grande ABC solidária; do exterior, críticas à Ford.

A greve pioneira dos metalúrgicos havia sido iniciada em 4 de maio, com paralisações relâmpagos em várias indústrias. O setor de ferramentaria era o estopim.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Em São Paulo, hoje é o aniversário de Piedade.

Pelo Brasil: Bonito e Taquaritinga do Norte (PE), Estrela (RS), Irauçuba (CE), Morro da Fumaça (SC) e Palmas (Tocantins).

HOJE

Dia do Pedagogo (lei 13.083, de 8 de janeiro de 2015).

São Bernardino de Sena

20 de maio

(Itália 1380-1444). Franciscano. De um lado, critica o egoísmo e a avareza dos novos ricos, mercadores e banqueiros. De outro, realça a humildade, a caridade e a concórdia com seu método natural e criativo de escrita.

Fonte: Cada dia tem seu santo, de A. de França Andrade (Artpress)

Ilustração: blog Franciscanos