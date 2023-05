Luana Piovani sai em defesa da mãe da filha de Xamã após ela revelar que está sendo processada pelo cantor

19/05/2023 | 14:10



E as polêmicas continuam! Mãe da filha de Xamã, Renata Gutierrez usou as redes sociais para revelar que está sendo processada pelo cantor. Após já ter feito desabafos acusando o artista de ser um pai ausente, a influenciadora disparou que agora está enfrentando uma ação judicial.

Quando a gente pensa que já conheceu o pior de alguém, calma que você ainda pode ser surpreendido! Depois do meu desabafo aqui, de tudo que vivi nesses quase dois anos, de ter me exposto publicamente porque estava esgotada, de tentar pacificamente resolver essas questões com o pai da minha filha. Na verdade, nenhuma mãe gosta de expor questões pessoais que envolvem nossos filhos. Quando fazemos, isto é porque pusemos na balança e entendemos que é a única forma de garantir o direito deles!, começou ela.

Em seguida, informou que já acionou a advogada e não vai se calar sobre o assunto:

Fui notificada há dois dias de uma ação onde o pai da minha filha requer o meu silenciamento. [...] Ainda não estou amordaçada! Mas hoje se encerra o prazo para que eu me pronuncie a respeito do pedido dele e a minha advogada está trabalhando para impedir que mais uma mulher seja silenciada pelo patriarcado através do judiciário!

Renata finalizou fazendo uma série de críticas à Xamã e frisando que ele mal vê a filha.

Não procurou saber da filha, não respondeu mais uma vez a minha tentativa de acordo pacífico, mas sim com a imagem dele se preocupou. Nunca foi pai, mas as máscaras estão caindo. O pai que eu mais briguei e defendi. Que eu tentei de várias maneiras justificar o injustificável. Que eu implorei e briguei para ser presente na vida da própria filha. Esse mesmo pai que viu a filha apenas 15 vezes desde seu nascimento! Infelizmente é isso que ele é, um personagem que só se preocupa com o próprio ego! Eu não queria isso de maneira alguma! Meu Deus como eu tentei. Como tudo isso está me fazendo mal, que tristeza, que decepção. Mas me calar, me amordaçar, você não vai!!!

Luana Piovani partiu em defesa da influenciadora após ver o longo texto escrito por ela. A atriz compartilhou a publicação nos Stories do Instagram e, em seguida, disparou:

A gente costuma dizer: Quer rir? Mas, na verdade, é de chorar mesmo. Como podemos ser o portal da vida ninguém chega à Terra se não for por nós, e esses mal nascidos sem respeito, sem consideração ainda abusam, tripudiam e saem sorrindo na foto.

A famosa ainda compartilhou um print com a letra da música Bandida Sexy de Xamã e alfinetou:

Letra linda, super respeitosa com o feminino.

Ela finalizou exibindo um texto com o significado e origem do termo xamã e aproveitou para criticar o artista mais uma vez:

Os xamãs estão todos tristes pela péssima representatividade.