Dores no joelho podem tirar Bellingham de jogo decisivo do Campeonato Alemão

19/05/2023 | 13:58



O meio-campista Jude Bellingham pode desfalcar o Borussia Dortmund no jogo decisivo contra o Augsburg, no domingo, pela penúltima rodada do Campeonato Alemão. Com dores no joelho, o jovem de 19 anos não participou dos treinamentos ao longo da semana, conforme revelado pelo treinador Edin Terzic nesta sexta-feira.

As dores foram sentidas por Bellingham durante a vitória por 5 a 2 sobre o Borussia Monchengladbach na rodada passada. De acordo com Terzic, a presença do atleta na partida do final de semana é "um grande ponto de interrogação" neste momento.

Autor de 14 gols em 42 jogos pelo Borussia na atual temporada e destaque da Inglaterra na Copa do Mundo do Catar, o meia é uma das grandes estrelas da equipe e deve movimentar o mercado de transferências ao fim da temporada, pois vem sendo alvo de muitas especulações. O Real Madrid seria um dos interessados.

O Borussia Dortmund é o vice-líder do Campeonato Alemão, com 67 pontos, um a menos que o líder Bayern de Munique, que enfrenta o RB Leipzig no sábado. Diante de tal cenário, o time aurinegro precisa torcer ao menos por um empate dos bávaros e vencer seu duelo para chegar à rodada final como dono da primeira colocação. Caso o Dortmund não vença e o Bayern derrote o Leipzig, o título vai para o time de Munique.

BAYERN

No Bayern, o técnico Thomas Tuchel também teve preocupações durante a semana, pois o goleiro Yann Sommer enfrentou problemas estomacais, mas, nesta sexta, foi confirmado que terá condições de jogo. Apesar disso, Tuchel continua sem contar com nomes importantes como Choupo-Moting, Alphonso Davies e Lucas Hernández.