ASUS anuncia nova linha de notebooks gamer TUF Gaming

A ASUS anuncia a chegada da linha 2023 de notebooks gamer TUF Gaming, que a partir de agora serão fabricados no Brasil. Com foco no crescente mercado de games no País e a ascensão dos eSports, a coleção promete fornecer alto desempenho, graças ao processador de 12ª geração, Intel Core i7-12700H, e à placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 3050. Além disso, possui como diferencial uma certificação de nível militar em resistência e durabilidade (MIL-STD-810H).

O ASUS TUF Gaming F15 apresenta diferenciais em relação ao modelo comercializado em 2022, começando com um novo design , ainda mais arrojado, com o logo em alto relevo na tampa. As bordas da tela ficaram mais finas, aumentando o nível de imersão em jogos. O teclado conta com quatro teclas de atalho, que visam facilitar o dia a dia do usuário, além das teclas WASD destacadas. O touchpad foi ampliado em 26% em relação ao modelo anterior, garantindo maior usabilidade do sistema.

O ASUS TUF Gaming F15 vem equipado com o processador Intel Core i7-12700H, de 12ª geração. Para Barbara Toledo, gerente de vendas da Intel Brasil, graças à tecnologia deste novo processador, seus 14 núcleos e 20 threads são capazes de fornecer ainda mais FPS e garantir desempenho em atividades simultâneas. Na parte gráfica, este notebook gamer vem equipado com NVIDIA GeForce RTX™ 3050, com TGP máximo de 95 W (considerando a ativação do Dynamic Boost). Para garantir ainda mais desempenho gráfico, conta também com a tecnologia MUX Switch, que direciona o fluxo de dados diretamente para a placa de vídeo, aumentando ainda mais a capacidade do sistema.

Para manter o desempenho alto constantemente, a ASUS aprimorou o sistema de refrigeração, que agora conta com ventiladores Arc Flow com 84 pás, aumentando em até 13% o fluxo de ar. Saídas mais amplas de ar e maior número de dissipadores de calor, fazem com que o sistema se mantenha refrigerado, mesmo com altas cargas de trabalho

A tela do TUF F15 possui 15,6 polegadas e utiliza a tecnologia IPS, que promete uma melhor reprodução de cores e um maior ângulo de visão. Sua taxa de atualização é de 144 Hz, o que elimina o rastro de imagem e melhora consideravelmente a precisão, principalmente em jogos competitivos. Ainda possui o certificado MIL-STD-810H, exclusivamente destinado para produtos aprovados com mérito em testes extremos de queda, trepidação, temperatura e umidade, o que garante desempenho, resistência e durabilidade em condições e situações enfrentadas no dia a dia.

Preços e disponibilidade da linha TUF Gaming

O novo ASUS TUF Gaming F15 estará disponível em duas versões, com 8 GB de memória RAM (FX507ZC4-HN112) e 16 GB de memória RAM (FX507ZC4-HN113W), com preços sugeridos de R$ 6.999 e R$ 7.999, respectivamente. Os produtos já podem ser encontrados na loja ASUS e KaBuM!.