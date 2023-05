Ana Hickmann afirma que não vai sair da Record TV: Preguiça com essa notícia

19/05/2023 | 13:10



Na noite da última quinta-feira, dia 18, Ana Hickmann se posicionou por meio dos Stories sobre a sua suposta saída da Record TV. No vídeo, ela aparece ao lado de seu filho, Alexandre Corrêa, e zomba dos boatos.

Em um bate-papo com o pequeno, de apenas nove anos de idade, Hickmann pergunta para ele o que estão fazendo com ela. O meininnho logo responde: fofoca. Depois da resposta dele, a apresentadora pede para ele explicar qual o boato.

- Chegando aqui pra dar boa noite pro Alezinho, a gente abre o telefone e descobre o quê? Que o povo está fazendo o quê? Conta pra todo mundo qual é a fofoca da vez.

Na resposta, Alezinho já explica que não é verdade que a mãe vai sair da Record TV. Ana Hickmann ainda continuou falando com o menino e explicou que ele também perguntou se ela ia sair da emissora. Quando o pequeno boceja, ela já desmente de vez a história:

- Esse bocejo do Alezinho representa a minha preguiça com essa notícia, dessa fake news. Não, não vou pedir as contas, não vou. O que eu vou, sim, é completar 19 anos de história nessa emissora incrível.

Atualmente, a modelo comanda o programa Hoje em Dia, ao lado de Ticiane Pinheiro, Cesar Filho e Renata Alves.