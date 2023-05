Ex-líder do Smiths lamenta morte de Andy Rourke: Nunca morrerá enquanto sua música for ouvida

19/05/2023 | 13:10



Morrissey, ex-líder da banda britânica The Smiths, se pronunciou, pela primeira vez, sobre a morte de Andy Rourke, que morreu nesta sexta-feira, dia 19, aos 59 anos de idade. Andy foi baixista no grupo britânico e foi vítima de um câncer de pâncreas.

Em seu site oficial, Morrissey homenageou o colega e relembrou do mesmo com muito carinho:

Andy nunca conheceu seu próprio poder, e nada do que ele tocou foi tocado por outra pessoa. Andy nunca morrerá enquanto sua música for ouvida.

Vale pontuar que a morte do baixista foi divulgada pelo guitarrista Johnny Marr, que também integrou o grupo The Smiths.

Confira na íntegra a homenagem de Morrissey:

Às vezes, uma das coisas mais radicais que você pode fazer é falar com clareza. Quando alguém morre, surgem as lisonjas de sempre... É como se a morte estivesse ali para ser usada. Não estou preparado para fazer isso com Andy. Só espero, onde quer que Andy tenha ido, que ele esteja bem. Andy nunca morrerá enquanto sua música for ouvida. Ele nunca conheceu seu próprio poder, e nada do que ele tocou foi tocado por outra pessoa. Sua distinção era tão fantástica e não convencional ? e ele provou que poderia ser feito. Ele também era muito, muito engraçado e muito feliz, e pós-Smiths, ele manteve uma identidade estável ? nunca realizou quaisquer movimentos fabricados. Suponho que, no final de tudo da vida, a gente espera sentir que foi valorizado. Andy não precisa se preocupar com isso.