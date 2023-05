Esposa de Bruce Willis lança produto de cuidados para o cérebro

19/05/2023 | 13:10



Bruce Willis se afastou das telonas em março de 2022, aos 67 anos de idade. O ator foi diagnosticado com afasia, uma condição médica que afeta a sua comunicação. Desde então, sua família tem tomado todos os cuidados para prolongar sua vida de forma confortável. Emma Heming Willis, esposa do artista, é uma das pessoas que não deixam o seu lado nunca.

Na última quinta-feira, dia 18, ela anunciou nas redes sociais que decidiu se tornar uma poderosa voz de conscientização sobre a demência frontotemporal e afasia. A modelo lançou a marca Make Time Wellness, empresa voltada a distribuição de vitaminas próprias para a saúde do cérebro.

Para mim, trata-se realmente de me conectar a uma comunidade, ser aberta, capaz de falar sobre demência e tirar o estigma em torno disso. Estou aprendendo com o processo. Então, acho que tenho um novo propósito e estou muito animada por poder compartilhar o que estou aprendendo com todos, contou à revista People.