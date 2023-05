Charge do dia

Seri ,br> do Diário do Grande ABC



19/05/2023 | 12:51



O governo do Estado liberou investimentos de R$ 6,5 milhões do programa Casa Paulista para impulsionar a construção de 500 moradias populares em Santo André e também em outros 20 municípios com maior incidência de áreas de risco. Ontem, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) assinou a autorização de concessão do subsídio na modalidade Carta de Crédito Individual para famílias de baixa renda. A estimativa é que as obras gerem em torno de 16 mil empregos até a entrega dos imóveis, que ocorrerá entre 18 a 24 meses.