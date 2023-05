Kesha lança disco inédito, 'Gag Order'

19/05/2023 | 12:39



Nesta sexta-feira, 19, a cantora Kesha, 36 anos, divulgou seu novo álbum, intitulado Gag Order. O quinto disco da artista retrata um ciclo difícil enfrentado pela estrela e faz referência a um termo jurídico, sendo uma ordem de um tribunal ou governo, de que a pessoa não pode falar publicamente sobre os autos de um processo quando é citada.

Kesha trava uma batalha judicial desde 2014 contra o produtor Dr. Luke. A cantora o acusa de "abuso sexual, físico, verbal e psicológico, ao ponto de ela quase perder a vida". Por outro lado, Dr. Luke a acusa de difamação.

Na nova produção, que conta com oito músicas inéditas, além das já divulgadas Fine Line, Eat The Acid e Only Love Can Save Us Now, Kesha fala sobre liberdade, momentos difíceis e o desejo de ficar quieta e em paz. Gag Order já está disponível no Spotify.