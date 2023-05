Palavra do Leitor

Da Redação



19/05/2023 | 12:39



Diário, 65 anos

O jornalismo impresso é essencial para manter a vigilância cerrada sobre os administradores do dinheiro público. O trabalho que o Diário realiza há 65 anos, recentemente celebrados em um suplemento especial que é documento histórico, é de importância fundamental para os leitores das sete cidades. Sem um jornal crítico e imparcial como este, muitas mazelas poderiam estar sendo perpetradas, sem nenhum controle, pelos poderosos das sete cidades.

Ana Carolina Matheus - Rio Grande da Serra

Deltan Dallagnol – 1

Senhores deputados e senadores, vocês são todos um zero à esquerda, deixaram o Daniel Silveira aos leões. E agora o Dallagnol, não fizeram nada para o protegerem (Política, dia 17). Quando vocês precisam de votos, saem na rua, com a maior cara de pau, prometem e não cumprem. Para fazerem alguma bondade para o povo, demoram meses e depois sentam em cima e nada acontece. O deputado Lira gastou R$ 70 milhões para vocês, o ‘L’ já deu R$ 13 milhões para cada deputado e agora deu mais de R$ 1 bilhão para votar no arcabouço. Isto não passa de um cala-boca para vocês. Isto tudo é dinheiro de sangue e suor do povo, vocês gastam milhões por mês e o povo vive com R$ 18 reais de aumento. Este dinheiro daria para pagar milhões de aposentados, vocês já pensaram nisso? O L foi para China, levou 300 pessoas, isto é um absurdo, Portugal ficou horrorizado com a quantidade de limusines. Em Londres, pagou hotel para tanta gente com diária a R$ 930, vocês acham isto certo? No caixão não cabe. Seus larápios, só pensam em vocês. Vocês são maiores do que qualquer juiz. Façam valer os seus votos.





Nilzete Oliveira - São Caetano

Deltan Dallagnol – 2

O Brasil não é para amadores. O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) cassou o mandato do deputado Deltan Dallagnol com base na Lei da Ficha Limpa, mas permitiu que um ficha suja, condenado em três instâncias, concorresse à Presidência da República. Realmente aquela frase atribuída a Charles de Gaulle, ex-presidente da França, de que o Brasil não é um País sério, nunca fez tanto sentido.

Vanderlei Retondo - Santo André

Deltan Dallagnol – 3

Depois de tudo que vimos sobre os desvios no Brasil de dinheiros públicos por empresários, políticos, membros dos serviços públicos etc., que confessaram seus desvios culminando na Lava Jato,vem agora a revanche-perseguição de quem foi atingido e preso contando com a conivência da Justiça para inverter os papéis. Estes que querem reverter a história me fazem lembrar de Josef Stalin, que apagava das fotos seus desafetos e expurgava seus inimigos mandando-os para gulags. Agora temos cassação de mandatos. Quando isto vai parar?

Tania Tavares - Capital

Mauá

‘Não vejo má-vontade no prefeito Marcelo Oliveira e estou aberto ao diálogo, diz Sargento Simões’ (Política, ontem). Justo você, nobre vereador, que disse há algum tempo para mim mesmo que nunca sentaria na mesa com um petista! Quando falo que é tudo farinha do mesmo saco ninguém acredita!





Ademir Jonas - do Facebook

Muralha eletrônica

Dentre tantos benefícios citados na reportagem sobre o monitoramento na cidade (Política, ontem), resta uma pequena dúvida: ele também poderá multar?

Nelson Hanna - Santo André

Covid-19

O vírus voltou a fazer muitas famílias serem contagiadas. Na casa da minha sogra, cinco pessoas estão com diagnóstico positivo e minhas duas filhas estão bem doentes. Eu fiquei muito mal na semana passada, mas hoje (ontem) foi necessário fazer o teste. Esse inverno promete!

Daniel Rodrigues Gonzaga - do Facebook