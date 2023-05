Obituário - 22 de maio de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



22/05/2023 | 07:30



SANTO ANDRÉ

Hermelindo Cristofali, 96. Natural de São Manuel (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 16. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Lourdes Formigoni, 94. Natural de Socorro (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 16. Cemitério Municipal de Socorro.

Angélica Garcia de Lima, 90. Natural de Araçatuba (SP). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Laurinda da Silva Nogueira, 87. Natural de Tabatinga (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 16. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Antônia Juliano de Souza, 84. Natural de Bragança Paulista (SP). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dulce Carlos, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Minelvina de Souza Lima, 81. Natural de São Fidélis (RJ). Residia no Parque Miami, em Santo André. Pensionista. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Hélio Espedito Chaves, 79. Natural de Piracaia (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 16, em Santo André. Vale da Paz, em Diadema.

José Rodrigues Lima, 76. Natural de Palmas de Monte Alto (BA). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Neide Scardua Pesani, 75. Natural de Parapuã (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 16. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Terezinha Pontes Cipriani, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Professora. Dia 16. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Antonio Donizeti Cazaroti, 67. Natural de Votuporanga (SP). Residia no Jardim do Mirante, em Santo André. Comerciante. Dia 16. Jardim da Colina.

Pedro de Lima, 65. Natural de Jundiaí (SP). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Porteiro. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edvaldo Cava, 63. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Serralheiro. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Expedito Alves Barbone, 63. Natural de Vera Cruz (SP). Residia na Vila Tibiriçá, em santo André. Operador de máquinas. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Inez de Lima, 55. Natural de Garça (SP). Residia no Jardim Riviera, em Santo André. Autônomo. Dia 16. Memorial Jardim Santo André.

Reginaldo de Andrade, 54. Natural de Santo André. Residia na Vila Helena, em Santo André. Metalúrgico. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Simone Caroba Alexandre, 50. Natural de Santo André. Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Auxiliar de enfermagem. Dia 16. Memorial Jardim Santo André.

Elissandro Rosa Santos, 38. Natural de Boa Nova (BA). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Eletricista. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Karina dos Santos Coppi, 33. Natural de Mauá. Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Operadora de telemarketing. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Raphael Moraes Bianchi, 30. Natural de São Caetano. Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Vendedor. Dia 16. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

SÃO BERNARDO

Tereza Balaki, 93. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Dom Pedro I, em São Paulo. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério da Quarta Parada.

Sebastiana Manoela da Silva, 92. Natural de Bariri (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 16. Parque dos Girassóis.

Nadin José Abdo, 84. Natural de Marília (SP). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 16, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Quitéria Maria Silva de Oliveira, 84. Natural de Bom Conselho (PE). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Anervina Maria da Silva, 84. Natural de Belo Jardim (PE). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 16. Jardim da Colina.

Benedita Morotti Anastácio, 82. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Gerneval Delmondes Filho, 76. Natural do Estado do Piauí. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 16. Memorial Jardim Santo André.

José Tosi, 75. Natural de Tabapuã (SP). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 16. Memorial Jardim Santo André.

Valdevino Anastácio de Souza, 75. Natural de Açucena (MG). Residia no Jardim Industrial, em Santo André. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Mauro Bacete, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Detroit, em São Bernardo. Dia 16. Campo das Oliveiras, em Jundiaí.

Hosorino José Rosado, 73. Natural de Açucena (MG). Residia no bairro Montanhão, em Santo André. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Tânia Maria da Silva, 62. Natural de Propriá (SE). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério de Vila Euclides.

José Carlos do Carmo, 51. Natural de São Joaquim do Monte (PE). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Helena Ferrari Tonini, 92. Natural de São Caetano. Residia no Centro de São Caetano. Dia 16. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Dimas Alves, 92. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 16, em Santo André. Jardim da Colina.

Hans Roberto Max Vock, 88. Natural de São Caetano. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Maria Rosa de Jesus Lima, 86. Natural de Igarapava (SP). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 16. Cemitério de Vila Euclides, em São Bernardo.

DIADEMA

Severina Marques Lino, 81. Natural de São José da Laje (AL). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 16. Vale da Paz.

Maria José de Santana Santos, 66. Natural de Alagoinhas (BA). Residia no Jardim São Judas Tadeu. Dia 16. Vale da Paz.

Maria Aparecida Pereira da Silva, 56. Natural de Taipu (AL). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Diadema.

Advania Alves de Souza Silva, 55. Natural de Igaci (AL). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.

Rosileide Mendes Galvão da Silva, 48. Natural de Campo Alegre de Lourdes (BA). Residia no bairro Eldorado. Dia 16. Cemitério Municipal de Remanso (BA).

Ivan Silva Souza, 42. Natural de Várzea Nova (BA). Residia no bairro Taboão. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.

Darwin da Silva Faria, 40. Natural de Diadema. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.

Henrique Willian Farias Batista, 19. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Domitília. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

José Milton Saturnino, 54. Natural de Atalaia (AL). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 16, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Jorge Angelo de Morais, 82. Natural de Mogi das Cruzes (SP). Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 16. Cemitério São José.