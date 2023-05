Obituário - 21 de maio de 2023

Ademir Medici

SANTO ANDRÉ

Olímpia Lazara da Silva, 94. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 15, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria José Gaspar da Silva, 89. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ana Luiza de Lima, 85. Natural de Serra Talhada (PE). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Darcy Apparecida Rodrigues da Silva, 82. Natural de Valparaíso (SP). Residia na Vila Clarice, em Santo André. Dia 15. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Osvaldo João Gomes, 81. Natural de Itapina, distrito de Colatina (ES). Residia no Jardim Cambuí, em Santo André. Dia 15. Jardim da Colina.

Gercina Maria da Silva, 80. Natural de Arapiraca (AL). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wilson Paschoal, 76. Natural de São Manuel (SP). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 15. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Edison Righetto, 68. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Monções, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cláudio Antônio Sales, 67. Natural de Andradas (MG). Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Leandro Aparecido da Silva, 34. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Adelfiore, em São Paulo. Ajudante geral. Dia 15, em Santo André. Cemitério Dom Bosco, em Perus, Capital.

SÃO BERNARDO

Iraydes Zoraide Boaschi, 95. Natural de Piracicaba (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 15, em Santo André. Jardim da Colina.

Wilberto Messias, 87. Natural de Araguari (MG). Residia no Jardim Anchieta, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério da Paulicéia.

Tereza Maciel Candico, 85. Natural de Itamonte (MG). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 15. Jardim da Colina.

Elvira Dias Danelli, 82. Natural de Ibaté (SP). Residia no Jardim Anchieta, em São Bernardo. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Neuza Travagrini Lopes, 80. Natural de Cambará (PR). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Verônica Bigai Sobrinha, 77. Natural de Avaré (SP). Residia na Vila das Valsas, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério do Baeta.

José Carlos Spalato, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

Izaulino Ferreira de Novais, 74. Natural de Poções (BA). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.

Hermínia Maria de Oliveira, 65. Natural de Candiba (BA). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.

Maurício Evangelista, 61. Natural de São Paulo. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério de Vila Mariana, na Capital.

SÃO CAETANO

Domingas Matilde Carvalho Mendes, 84. Natural do Estado do Maranhão. Residia no bairro Santa Maria. Dia 15. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Olívia Amábile Dogo Silvestrini, 76. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 15, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Rogério Doms, 55. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria. Dia 15. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Geralda da Silva Eleutério, 81. Natural de Ponte Nova (MG). Residia no bairro Taboão. Dia 15. Vale da Paz.

Vicente de Sousa Fernandes, 72. Natural de Portugal. Residia no Centro de Diadema. Dia 15, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

José Nairton da Rocha Moura, 33. Natural de Aracati (CE). Residia no bairro Taboão. Dia 15. Cemitério Municipal São Pedro, em Aracati.

RIBEIRÃO PIRES

Francisca de Salete Melo, 80. Natural de Fortaleza (CE). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério São José.

Cristina Dias dos Santos, 77. Natural de Pavão (MG). Residia no bairro Represa, em Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério São José.

Edinilce Aparecida Correia Leme, 59. Residia na Vila Bocaina, em Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério São José.