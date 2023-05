Parceria consolidada

Da Redação



19/05/2023 | 12:33



Uma das regiões com maior presença de moradias em terrenos irregulares, resquício da ocupação territorial desordenada que se seguiu ao processo de industrialização, a partir dos anos 1950, quando as sete cidades receberam milhares de candidatos interessados nos empregos disponibilizados pelas montadoras que estavam se instalando, o Grande ABC começa a ser olhado com atenção pelas autoridades estaduais do setor habitacional. Ontem, o governo do Estado liberou investimentos de R$ 6,5 milhões do programa Casa Paulista para impulsionar a construção de 500 residências populares em Santo André e também em outros 20 municípios com maior incidência de áreas de risco.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tem demonstrado imensa sensibilidade social em suas ações, assinou autorização de concessão do subsídio na modalidade carta de crédito individual para famílias de baixa renda. A estimativa é que as obras gerem em torno de 16 mil empregos até a entrega dos imóveis, que ocorrerá entre 18 a 24 meses. Pela primeira vez desde a criação do programa, municípios sujeitos às tragédias de verão, como deslizamentos e soterramentos, tiveram prioridade na seleção de novos conjuntos habitacionais. Os projetos contam com apoio do governo federal, via Caixa, e iniciativa privada, totalizando investimentos de cerca de R$ 1 bilhão.

Este jornal, que tem uma de suas principais bandeiras de atuação fincadas na defesa de aportes maciços na estrutura residencial, para reduzir a zero a existência de moradias em áreas irregulares, celebra a inclusão da região em programa destinado exatamente para conferir dignidade habitacional. E festeja também a atenção do governador. Tarcísio de Freitas, que tem agendada hoje a primeira visita ao Grande ABC desde que assumiu o Palácio dos Bandeirantes, em janeiro, está, com ações concretas e não com discursos estéreis, demonstrando que vai ser parceiro das sete cidades, retribuindo assim o apoio eleitoral que obteve nas urnas em outubro passado. Que venham mais projetos.