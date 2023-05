Obituário - 20 de maio de 2023

Ademir Medici

20/05/2023 | 07:30



SANTO ANDRÉ

Toshiro Miyamatsu, 95. Natural do Japão. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Maria Apparecida de Lourdes Alves, 87. Natural de Socorro (SP). Residia na Vila Clarice, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gercilo José da Silva, 85. Natural de Francisco Sá (MG). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Antônio Carlos Costa, 82. Natural de Guaxupé (MG). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

José Duarte dos Santos, 82. Natural de Diogo de Vasconcelos (MG). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 14. Cemitério Sem Peixe (MG).

Edson dos Santos Dantas, 72. Natural de Ilhéus (BA). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Creuza Alves da Silva, 65. Natural da Lagoa dos Gatos (PE). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dalva Alves Silva, 64. Natural do Morro do Chapéu (BA). Residia no bairro Santa Maria. Dia 15, em Diadema. Memorial Jardim Santo André.

Maristela Dalle Luca, 61. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Everaldo Ferreira da Silva, 60. Natural de Martinópolis (SP). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luciana Aparecida Costa Manduca, 56. Natural de Santo André. Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Empresária. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joel Batista dos Santos, 51. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Manutencista. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Clarinda Gomes Camioto, 93. Natural de Mococa (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério da Paulicéia.

Ariovaldo Finocchiaro, 92. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 14. Jardim da Colina.

Gessyra Lourdes Magro Gatto, 85. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério da Paulicéia.

Carlos Manoel Coelho Marques, 82. Natural de Portugal. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Luiza Mayer, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 14, em São Bernardo. Cemitério da Quarta Parada, na Capital.

Lauro Salera, 80. Natural de Vargem Grande do Sul (SP). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério de Vila Euclides.

Francisco Miguel Filho, 77. Natural de Catolé do Rocha (PB). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 14. Vale da Paz.

Gerneval de Lima Mondes Filho, 76. Natural do Estado do Piauí. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Maria Feliciano Pereira Brito, 74. Natural de Naque (MG). Residia no Jardim das Orquídeas, em São Bernardo. Dia 14. Memorial Phoenix.

Natanael de Souza Franco, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 14. Jardim da Colina.

Valda Maria Narciso de Souza, 73. Natural de Ibiraci (MG). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 14. Parque Paulista, em Embu das Artes (SP).

Antônio Marcos de Souza, 71. Natural de Santo André. Residia no bairro Nova Petrópolis. Dia 14. Cemitério de Vila Euclides.

Elza Tolentino Lopreto, 71. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Valéria Ignacio Schmauch, 67. Natural de Santo André. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Roberto Monteiro Bispo de Souza, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 14. Jardim da Colina.

João Bento de Lima Filho, 61. Natural de São Bernardo. Residia em Rio Grande da Serra. Dia 14. Cemitério de Vila Euclides.

Edgar Rosa da Silva, 56. Natural do Alto Paraná (PR). Residia no Parque Paulistano, em São Paulo, Capital. Dia 14, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Capital.

José Sidneide da Costa, 53. Natural de Picos (PI). Residia na Vila Euro, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Edvan Oliveira Costa, 53. Natural de Campina Grande (PB). Residia no Parque Terra Nova 2, em São Bernardo. Dia 14. Jardim da Colina.

Maria Dulcileine Ferreira de Lima, 53. Natural de Santa Cruz (PB). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 14. Jardim da Colina.

Silvano Gomes da Silva, 49. Natural de Arco Verde (PE). Residia na Vila Nova Baeta, em São Bernardo. Dia 14. Jardim da Colina.

Cristiane Cunha de Paiva, 41. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

SÃO CAETANO

Ruth de Freitas Godenguez, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 14. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Benedito Antonio do Carmo, 65. Natural São Caetano. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 14. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Hidekazu Higashi Filho, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 14. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Elza das Eiras Oliveira, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 14. Vale da Paz.

Celina Rosa Novaes, 81. Natural de Seabra (BA). Residia no bairro Eldorado. Dia 14. Vale da Paz.

Cícera Maria da Conceição, 75. Natural de Quipapá (PE). Residia no bairro Serraria. Dia 14. Cemitério Municipal de Diadema.

João Sanches Garcia, 68. Natural de Lucélia (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal de Diadema.

Edésio Ferreira da Silva, 65. Natural de Utinga (BA). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal de Diadema.

Lázaro Franco, 63. Natural de Diadema. Residia no Jardim das Nações. Dia 14. Vale da Paz.

João Carlos Xavier Silva, 39. Natural de Diadema. Residia no bairro Casa Grande. Dia 14. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Neyde Figlia, 85. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Flórida, em Mauá. Dia 14, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Osvaldina Vieira Silvério, 71. Natural de Santa Amélia (PR). Residia no Jardim Boa Sorte, em Ribeirão Pires. Dia 14, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.

Wilson de Souza Silva, 26. Natural de Guarulhos (SP). Residia no Jardim Rosina, em Mauá. Dia 14, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.