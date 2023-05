Ameaças de uso de armas nucleares por parte da Rússia são inadmissíveis, dizem líderes do G7

19/05/2023 | 12:24



Os líderes do G7 afirmam em comunicado que ameaças de uso de armas nucleares pela Rússia no contexto da agressão contra a Ucrânia são inadmissíveis. "A retórica nuclear irresponsável da Rússia, o enfraquecimento dos regimes de controle de armas e a intenção declarada de implantar armas nucleares na Bielo-Rússia são perigosos e inaceitáveis", afirmaram os líderes do Grupo dos Sete, que participam de reunião de cúpula em Hiroshima, no Japão.

O comunicado expressa a "profunda preocupação" do grupo com "as tentativas da Rússia de controlar as instalações nucleares da Ucrânia, que representam sério risco à segurança nuclear". Os políticos afirmam que a Ucrânia tem o direito, sob o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (NPT, na sigla em inglês), de fazer o uso pacífico de energia nuclear. O NPT foi assinado em 1968 e entrou em vigor em 1970.

A nota também manifesta preocupação com "o anúncio da Rússia de que está pronta para conduzir um teste nuclear".

O G7 ainda "lamenta profundamente a decisão da Rússia de minar o Tratado de Redução de Armas Estratégicas (New START Treaty)" - acordo assinado entre EUA e Moscou em 2010 para redução de armas nucleares. "Instamos a Rússia a permitir o retorno à plena implementação do Tratado", afirma.