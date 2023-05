Adriane Galisteu faz vídeo reagindo a fala de Roberto Justus

19/05/2023 | 11:19



Nesta quinta-feira, 18, a apresentadora Adriane Galisteu fez um vídeo reagindo às falas do ex-marido Roberto Justus, que disse que a atriz "era zero patricinha, se vestia no brechó e fumava cigarro" enquanto estavam casados. A declaração foi feita em entrevista ao podcast Bagaceira Chique, apresentado por Luciana Gimenez, transmitida há cerca de um mês.

O assunto, porém, ganhou ampla repercussão nas redes sociais na quinta. Por esse motivo, Adriane decidiu fazer uma publicação no Instagram brincando com a situação. A apresentadora cita com bom humor os comentários do ex-marido, que foi marcado na postagem.

"Traz aquelas minhas roupas de brechó, por favor?", pede a atriz em um trecho. "Eu já parei de fumar há mais de dez anos. ... Esse cinzeiro virou porta-joia de brechó", brinca ela em outro.

Roberto Justus também foi a público comentar sobre a situação. Em um story do Instagram, o empresário afirmou que "em respeito à Galisteu", decidiu esclarecer os comentários. "Quando me referi a ela comprar algumas peças de roupas em brechós, quis apenas exemplificar que nossos estilos são diferentes. Ela é muito mais fashion, descolada e descontraída que eu", escreveu. Ele ainda disse que os dois estão "rindo das fofocas". "Somos amigos e nos respeitamos bastante. O resto é apenas pura maldade", pontuou.