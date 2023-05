Roberto Justus se justifica após declarações sobre Adriane Galisteu: Somos amigos e nos respeitamos bastante

19/05/2023 | 11:10



Se pronunciou! Roberto Justus viu um trecho da sua participação no podcast de Luciana Gimenez viralizar entre os internautas. O momento em questão foi falando sobre Adriane Galisteu, sua ex-esposa.

De acordo com o empresário, eles eram muito diferentes e, por conta disso, o casamento não foi adiante. Justus e Adriane ficaram casados por apenas oito meses. Atualmente, ele está com Ana Paula Siebert e, Adriane, casada com Alexandre Iódice.

Nos Stories do Instagram, Roberto se justificou e reforçou o respeito que sente pela ex:

Em respeito à Galisteu, pela qual tenho muito carinho e admiração (e quem assistiu a entrevista completa que dei no podcast da Luciana Gimenez, pode claramente perceber isso), gostaria de esclarecer que quando me referi a ela comprar algumas peças de roupas em brechós, quis apenas exemplificar que os nossos estilos são diferentes, ela é muito mais fashion, descolada e descontraída do que eu, escreveu ele.

Mostrando que está tudo bem entre eles, Justus contou que riu sobre as fofocas com Galisteu:

Hoje eu e ela já rimos das fofocas. Infelizmente a mídia gosta de expor fatos fora do contexto para chamar atenção e lamentavelmente as pessoas não buscam assistir todo o conteúdo para tirarem as suas conclusões! Somos amigos e nos respeitamos bastante. O resto é apenas pura maldade.

Para quem não acompanhou, Justus falou na participação do podcast que Galisteu é zero patricinha e gosta de comprar roupas no brechó:

- A Galisteu, ela se veste no brechó, é zero patricinha. Ela fumava cigarro na época, eu sou super contra. São coisas que não davam. Tentei fazer ela parar, mas não consegui. Tem certas coisas que é difícil conviver. Foi uma paixão avassaladora, e do mesmo jeito que começou, terminou.