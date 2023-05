Ford inicia venda do Bronco Sport 2023 com novas cores

Da Redação, com assessoria

A Ford iniciou a venda do Bronco Sport 2023 com a introdução de três novas opções de cores – Azul Atlas, Cinza Torres e Verde Fuji. Disponível na versão de topo Wildtrak, o SUV se destaca por enfrentar terrenos off-road, sem abrir mão do requinte e versatilidade para uso na cidade. O preço sugerido é de R$ 272.790.

O Bronco Sport 2023 é equipado com motor turbo EcoBoost 2.0, de 253 cv, transmissão automática de oito velocidades, tração 4×4 com diferencial traseiro blocante e rodas de 17” com pneus todo-terreno. Tem também sete modos de gerenciamento de terreno (G.O.A.T. Modes) e o exclusivo piloto automático para trilhas.

O sistema de suspensão de estabilidade off-road de alto desempenho (HOSS – High-Performance Off-Road Stability Suspension) é outra tecnologia que diferencia seu desempenho na categoria. Além de posição elevada de dirigir e capô longo, o SUV tem direção precisa e ótimo diâmetro de giro, que aumentam a percepção de domínio da estrada.

A cabine traz bancos parcialmente de couro com aquecimento, teto solar, painel de instrumentos digital de 6,5 polegadas, tomadas elétricas de 110 V e 12 V, porta-objetos inteligentes e um sistema de gerenciamento do porta-malas que permite criar diferentes divisórias e até uma mesa auxiliar. A sensação de conforto é reforçada pelo isolamento acústico.

As tecnologias semiautônomas do Bronco Sport 2023 incluem piloto automático adaptativo com Stop & Go, assistente autônomo de frenagem com detecção de pedestre, e faróis de LED com luz alta automática. Ele também conta com nove airbags, central multimídia SYNC 3 com tela de 8 polegadas, sistema de áudio B&O, carregador sem fio para celular, e conectividade, que permite partida remota, localização do veículo, alertas de mau funcionamento e outras funções pelo aplicativo FordPass Connect.