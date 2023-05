Santo André bate Blumenau no Laís Elena e segue na terceira colocação

Da Redação



19/05/2023



Santo André venceu ontem à noite o Blumenau, de Santa Catarina, por 77 a 69, pela quarta rodada do segundo turno da Liga Nacional de Basquete Feminino. O confronto ocorreu no Ginásio Municipal Laís Elena, no Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia. Com o resultado, a equipe chegou aos 18 pontos e manteve a terceira posição na tabela.

A cestinha do jogo foi a armadora Maria Paula, da equipe visitante, com 19 pontos. A ala-pivô Juliana Ribeiro, com 16, terminou como a maior pontuadora entre as anfitriãs. Com início arrasador, Santo André fechou o primeiro tempo vencendo por 41 a 27.

No retorno do intervalo, o time de Blumenau envolveu as andreenses e fez 12 pontos na sequência. No último quarto, porém, as donas da casa se reorganizaram e voltaram a dominar o jogo dando números finais ao confronto – repetindo a vitória do primeiro turno (62 a 45), em Blumenau.

Santo André volta às quadras na terça-feira, às 19h30, contra o Sesi Araquara, no Interior. Já o Blumenau recebe o Bax Catanduva na quarta, às 19h30.