Em boa fase na Segunda Divisão do Paulista, Mauá visita o Barcelona

Pedro Lopes

do Diário do Grande ABC



19/05/2023 | 10:32



O Mauá FC entra em campo hoje à tarde pela quinta rodada do Campeonato Paulista da Série B, a Segunda Divisão do futebol de São Paulo. A equipe do Grande ABC visita o Barcelona EC, às 15h, no Estádio Condi Rodolfo Crespi, na Mooca.

O Mauá chega em grande fase para a partida. A equipe está na terceira colocação do Grupo 6 após aplicar goleada de 5 a 1 no Ecus (Esporte Clube União Suzano), no Estádio Municipal Pedro Benedetti, em Mauá. Na última rodada, seu adversário de hoje foi derrotado por 2 a 0 pelo Nacional, e está com desvantagem para o confronto, pois agora ocupa a quarta colocação do grupo.

O Mauá FC tem como objetivo subir de divisão nesta temporada. O clube tem o planejamento de se tornar referência na região, e fará de tudo para manter a invencibilidade na competição. Boa parte do sucesso do elenco é fruto do trabalho do treinador Thiago Constância, que chegou nesta temporada à equipe mauaense.