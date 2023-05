EC São Bernardo perde a segunda no Paulistão Feminino

Pedro Lopes

do Diário do Grande ABC



19/05/2023 | 10:23



O EC São Bernardo foi derrotado pelo Red Bull Bragantino por 2 a 0, ontem de manhã, em partida realizada no Interior, pela terceira rodada do Paulistão Feminino.

A equipe do Grande ABC não conseguiu produzir muito no jogo e, com gols de Leticia Monteiro e Carol Lara (este olímpico), permanece na parte de baixo da tabela, na décima colocação, com um ponto.

A próxima partida da equipe acontece no dia 24, no Baetão, às 15h, contra o São José.

PRIMEIRO TEMPO

O jogo começou com uma intensidade concentrada no meio de campo. As Bragantinas dominaram o início da partida, tanto que a primeira chance aconteceu logo aos dez minutos, em chute de Leticia Pires, parando na goleira Lameu, a melhor jogadora do EC São Bernardo na partida.

A equipe do Cachorrão estava espaçada, sem conseguir criar jogada de efeito, e só foi conseguir sua primeira chegada ao ataque aos 22 minutos, quando Sampaio cabeceou a bola para a linha de fundo, após o cruzamento de Mafe.

Lameu ainda foi exigida aos 42 minutos, quando realizou uma bela defesa com os pés após bom chute de Brenda, permanecendo com o empate até o encerramento do primeiro tempo.

SEGUNDO TEMPO

A segunda etapa não começou bem para as visitantes. Aos três minutos, Vi Cardoso sofreu uma lesão e teve que ser retirada de maca, dando lugar para Amanda. A partida continuou com o domínio das donas da casa, mas, no decorrer do jogo, o Cachorrão apresentou uma melhora defensiva, acertou na marcação e melhorou o ataque, achando alguns espaços na linha de defesa adversária.

Porém, quando tudo caminhava para um empate, surgiu um balde de água fria. Aos 41 minutos, Leticia Monteiro acerta uma bela cobrança de falta no ângulo, abrindo o placar e, já nos acréscimos, Carol Lara deu números finais à partida.