Nommo V2: Razer anuncia linha de alto-falantes gamer para PCs

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



19/05/2023 | 09:55



A Razer anunciou sua linha de alto-falantes gamer para PCs, a Nommo V2, projetada sobre pilares de desempenho, imersão e conectividade. O modelo Nommo V2 Pro, carro-chefe da coleção, conta com combinação de alto-falantes full range e subwoofer sem fio amplificado pela tecnologia THX Spatial Audio. O novo produto ainda oferece maior imersão graças à iluminação Razer Chroma RGB de projeção traseira.

A linha também conta com o alto-falante de mesa Nommo V2, que tem subwoofer com fio, e o Nommo V2 X, ideal para o usuário que busca uma opção poderosa e minimalista. Todos os produtos são compatíveis com PC, PlayStation, Nintendo Switch e dispositivos móveis.

Alto-falantes para uma experiência imersiva

O Nommo V2 Pro tem recursos como drivers full range de 3 polegadas com plugues de alumínio para acústica natural e cristalina, e é o primeiro sistema de alto-falantes para jogos de PC a apresentar um subwoofer sem fio com som profundo, graves potentes e conectividade descomplicada. Para uma experiência verdadeiramente envolvente, os jogadores também podem alterar o visual do ambiente de suas estações de jogo com a iluminação de projeção traseira com tecnologia Razer Chroma RGB.

Com o intuito que os jogadores experimentem a melhor qualidade de áudio, o Nommo V2 Pro é o primeiro sistema de alto-falantes de mesa do mundo equipado com tecnologia THX Spatial Audio, que fornece um palco sonoro mais amplo e realista. Além disso, o serviço THX Game Profiles passa a integrar a linha de produtos da Razer e a oferecer equalizadores especialmente ajustados para som surround ideal em games populares, como Cyberpunk 2077 e Monster Hunter Rise: Sunbreak.

