Klein acerta volta do grupo a São Caetano

Luana Mello



19/05/2023 | 09:33



O empresário Michael Klein, acionista da Via Varejo, dona da Casas Bahia, confirmou ontem, em homenagem recebida na Aciscs (Associação Comercial e Industrial de São Caetano), que vai transferir da Capital para a cidade do Grande ABC a sede do Grupo CB, que atua no ramo imobiliário, onde administra ativos da ordem de R$ 5 bilhões, e no de revenda de automóveis.

A decisão marca a retomada da relação do grupo empresarial com São Caetano, onde o imigrante polonês Samuel Klein (1923-2014) fundou a primeira loja da Casas Bahia em 1957 – a sede da companhia varejista permaneceu na cidade até 2021, quando se mudou para a Capital.

Ao justificar a distinção, o presidente da associação comercial, Sergio Tannuri, disse que era reconhecimento à contribuição da família ao desenvolvimento de São Caetano: “Prova disso é que o busto na entrada da Aciscs é homenagem ao maior empresário do ramo do varejo que o Brasil já conheceu, o senhor Samuel Klein.”

A solenidade reuniu políticos e empresários da região. “A volta do grupo da Casas Bahia representa um grande ganho, não só para a cidade de São Caetano, mas para o Grande ABC, com geração de empregos, arrecadação de tributos e o próprio desenvolvimento”, declarou o ex-secretário municipal Nilson Bonome, que estava acompanhado do advogado João da Costa Faria.

O retorno de uma empresa do grupo ligado aos herdeiros da Casas Bahia foi discutido entre Klein e o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB). A troca de endereço ocorre no momento em que a Câmara paulistana debate projeto de lei que pretende elevar a alíquota de ISS (Imposto Sobre Serviços) de 2% para 5%.

Para evitar a fuga de empresas, o prefeito da Capital, Ricardo Nunes (MDB), sinalizou a intenção de vetar eventual aumento de tributo, mas a palavra final é do Legislativo. O Grupo CB administra imóveis em todo território brasileiro, sendo que a maior parte deles está alugada exatamente para as lojas da Casas Bahia, e também empresas automotivas.

Com a mudança, Klein passará a despachar novamente de São Caetano, no imóvel localizado na Rua Samuel Klein, 83. O negócio deve gerar 120 empregos diretos. A primeira meta, após consolidada a troca de endereço, é ampliar o número de revendas de automóveis, hoje em 11 unidades.

RESTAURANTE POPULAR

Um dos imóveis administrados pelo Grupo CB fica na área central de São Caetano, exatamente onde funcionava o restaurante utilizado pelos 1.200 funcionários do grupo na época em que a sede administrativa da Via Varejo estava no município.

O local, soube-se ontem, vai receber o primeiro restaurante popular municipal, batizado de Nosso Prato, voltado ao morador de baixa renda. A data de inauguração não foi revelada, pois o governo ainda trabalha na elaboração do edital para viabilizar o projeto.

“Com o acordo, vamos locar esse espaço para a Prefeitura e preparar toda a infraestrutura do restaurante. Vamos preparar a parte que compete à iniciativa privada para entregar para a Prefeitura, que fará a parte de divulgação e preparará a alimentação para a população”, disse Klein.