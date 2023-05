Ribeirão Pires atinge 70% de cobertura com iluminação LED

Da Redação



19/05/2023 | 09:15



Estimativa da Prefeitura de Ribeirão Pires, divulgada ontem, aponta que a substituição da iluminação antiga por nova com tecnologia LED já atingiu 70% de cobertura no município.

O valor total do investimento é de R$ 20 milhões, oriundos de convênio com o governo do Estado. A contrapartida da Prefeitura nesse projeto é de R$ 2 milhões.

Ao todo, 23 bairros já estão 100% iluminados com LED, como Quarta Divisão, Pilar Velho, Ouro Fino, Petrópolis, São Caetaninho, Barro Branco, Bosque Santana, Parque das Fontes, Roncon, Jardim Luzo, Vila Aparecida, Bertoldo, Vila Conceição, Vila Mara, Vila Belmiro, Centro, Planalto, Mirante, Centro Alto, Noblesse, Vila Suissa, Aurora e Vila Marquesa.

“O serviço está bem avançado e esperamos que em breve possamos concluir todo o projeto. Uma cidade mais iluminada é uma cidade mais segura e mais agradável”, comentou o prefeito Guto Volpi (PL).