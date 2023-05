Cadeirinha, barco e conta para adolescentes: veja novidades da Uber

Da Redação

Do 33Giga



19/05/2023 | 07:55



A Uber realizou ontem (terça-feira, 17), a terceira edição do seu evento anual Go Get, em Nova Iorque. Nele, a empresa apresentou seus novos produtos e soluções focados em famílias e na segurança e conforto dos usuários.

Dentre as novidades, está a possibilidade de vincular o perfil de adolescentes aos dos adultos responsáveis, solicitar cadeirinhas para crianças em qualquer viagem e até chamar sua viagem por ligação. Algumas das novidades estarão disponíveis no Brasil em breve.

“Este evento é um grande marco para nós, pois, além de comemorar o Go Get pelo terceiro ano consecutivo, estamos anunciando novos produtos voltados 100% para as famílias e sua segurança, pois projetamos soluções com o objetivo de tornar a vida de cada usuário um pouco mais fácil”, comentou Dara Khosrowshahi, CEO da Uber.

Da criação de contas familiares à solicitação do serviço de cadeirinhas nas viagens, a empresa reforça seu compromisso com adultos e crianças. Confira abaixo as novidades.

Família

Perfis familiares e contas de adolescentes

A nova configuração de perfil familiar permite que pais e responsáveis de adolescentes que tenham entre 13 a 17 anos vinculem várias contas Uber juntas. Dessa forma, será possível pagar por viagens e entregas de uma conta centralizada, além de receber localização em tempo real e atualizações de pedidos.

As contas para adolescentes ajudam os pais e responsáveis a supervisionarem a movimentação dos jovens com recursos de segurança como:

Motoristas selecionados e experientes: somente motoristas parceiros experientes e bem avaliados serão elegíveis para fazer viagens com adolescentes. Para os motoristas parceiros, outra novidade: eles terão a possibilidade de optar por não receber esse tipo de viagem.

somente motoristas parceiros experientes e bem avaliados serão elegíveis para fazer viagens com adolescentes. Para os motoristas parceiros, outra novidade: eles terão a possibilidade de optar por não receber esse tipo de viagem. Recursos de segurança: as contas para adolescentes têm recursos de segurança integrados, incluindo U-Código, U-Ajuda e Gravação de Áudio. Além disso, o rastreamento de viagem em tempo real permite que os pais acompanhem o andamento da viagem para que saibam exatamente para onde o adolescente está indo e quem está ao volante.

as contas para adolescentes têm recursos de segurança integrados, incluindo U-Código, U-Ajuda e Gravação de Áudio. Além disso, o rastreamento de viagem em tempo real permite que os pais acompanhem o andamento da viagem para que saibam exatamente para onde o adolescente está indo e quem está ao volante. Suporte sempre disponível: os pais poderão entrar em contato diretamente com o motorista durante uma viagem, entrar em contato com a equipe de suporte da Uber ou relatar um problema em nome do filho adolescente.

As contas para adolescentes estarão disponíveis a partir do dia 22 de maio em cidades selecionadas dos Estados Unidos e Canadá.

Cadeirinha para crianças

Transportar uma criança pequena pela cidade exige responsabilidade, por isso a Uber fechou parceria com a Nuna, empresa de assentos de carro, para oferecer viagens seguras com bebê conforto e cadeirinhas para crianças. Começando nas cidades de Nova Iorque e Los Angeles, o Uber Car Seat permite que os pais e responsáveis solicitem e reservem viagens em carros com o assento RAVA, da Nuna, que transporta facilmente crianças de 2kg a 30kg.

Disque Uber

É comum ouvir de pessoas que não estão tão familiarizadas com a navegação em smartphones que gostariam de utilizar o app da Uber, mas não sabem como. Agora, todos na família podem desfrutar da mesma experiência Uber sem esforço, mesmo sem o aplicativo.

Para os usuários dos EUA, basta discar 1-833-USE-UBER (1-833-873-8237): a ligação é gratuita e dá para falar com um agente em inglês ou espanhol e solicitar um carro imediatamente ou reservar uma viagem futura.

Diversão

Pedidos de supermercado em grupo

Montar o carrinho de supermercado perfeito com amigos ou familiares ficou ainda mais fácil. Agora, os pedidos de supermercado em grupo no Uber Eats permitem convidar os participantes a adicionar seus próprios itens a um carrinho compartilhado, definir prazos para adicionar itens essenciais e até mesmo dividir a conta automaticamente para uma experiência sem complicações.

Também é possível salvar a lista para pedidos recorrentes e lembrar familiares de adicionarem itens semanalmente.

Viagens em grupo

Em cidades selecionadas, será possível convidar colegas de trabalho, amigos ou familiares para adicionarem seus endereços em uma viagem em grupo. O app da Uber atualizará automaticamente as paradas para buscar cada pessoa de acordo com a rota mais eficiente. Além disso, cada pessoa será cobrada pelo tempo gasto na viagem – ajudando a equilibrar a divisão de gastos por tempo em trânsito.

Presente com mensagens em vídeo

Quem comprar um presente pelo app do Uber Eats vai conseguir tornar a entrega desse item ainda mais especial. A partir de agora, será possível gravar uma mensagem de vídeo exclusiva para acompanhar o presente.

Viagens

Uber Barco

Usuários da Uber que morarem ou estiverem visitando a Grécia nos próximos meses de verão europeu poderão solicitar barcos para se locomover em uma das paisagens mais bonitas do mundo. Os barcos reservados diretamente no app da Uber têm capacidade para até 8 pessoas e navegam para destinos populares ao redor da ilha de Mykonos.

Uber Central

Ferramenta do Uber Para Empresas, o Uber Central é perfeito para quem precisa gerenciar a mobilidade de várias pessoas ao mesmo tempo. Com a ferramenta, concierges e agentes de hospitalidade podem organizar viagens para seus hóspedes de uma maneira simples e rápida.

Depois que uma viagem é solicitada, o operador do Uber Central é notificado e poderá acompanhar todo o seu andamento. Com Uber Central, empresas em todo o mundo – de hotéis a concessionárias de automóveis e muito mais — podem oferecer uma experiência de excelência aos seus clientes.